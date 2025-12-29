ЦБ: с 2026 года изменятся правила покупки цифровых финансовых активов

Обычным инвесторам станет проще покупать некоторые виды ЦФА

Банк России анонсировал новые правила приобретения цифровых финансовых активов (ЦФА) для инвесторов, которые вступят в силу с начала следующего года.

Обычным инвесторам станет проще покупать некоторые виды ЦФА. Они смогут свободно приобретать самые популярные активы с фиксированными выплатами, если у этих активов хорошая репутация. Также можно будет покупать активы, доход которых зависит от инфляции, ключевой ставки, цен на золото, или акции — но только на сумму до 600 тысяч рублей.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Появилось важное изменение: если инвестор продаст или погасит свои цифровые активы в течение года, он сможет купить новые на те же деньги. Компаниям станет легче покупать цифровые активы — почти без ограничений. Исключение составят только те активы, которые связаны с ценными бумагами. Их смогут покупать только опытные инвесторы.

Наталья Жирнова