Капремонт здания Минэкономики Татарстана обойдется более чем в полмиллиарда рублей

Работы будут выполняться с приобретением мебели, оборудования и инвентаря и благоустройством территории

На капремонт здания Минэкономики Татарстана направят более полумиллиарда — 657,9 млн рублей. Такими данными располагают документы на сайте госзакупок.

— Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: Казань, ул. Московская, 55, — сказано в проекте Главстроя Татарстана, который является заказчиком тендера на работу.

По данному адресу, помимо Министерства экономики республики, находятся УФАС по РТ, агентство по госзаказу РТ, гарантийный фонд республики и центр поддержки МСП, а также несколько отделений банков. Известно, что работы будут выполняться с приобретением мебели, оборудования и инвентаря и благоустройством территории.

Напомним, что на ремонт семи сельских дворцов культуры Татарстана Главстрою понадобится более 200 млн рублей.

Наталья Жирнова