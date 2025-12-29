Страховой рынок России к 2026 году достигнет объема в 4,47 трлн рублей

Такие прогнозы делают аналитики и специалисты

Фото: Динар Фатыхов

Аналитики АКРА представили прогноз развития страховой отрасли на ближайшие годы. По их оценкам, в 2025 году рынок вырастет примерно на 5%, достигнув 3,89 трлн рублей. Продолжающийся рост некредитного страхования жизни обусловлен привлечением новых клиентов и сохранением спроса на краткосрочные полисы, которые рассматриваются как выгодная альтернатива банковским вкладам.

Сообщается, что значительный интерес к долгосрочным договорам страхования жизни поддерживается высокими процентными ставками. Особенно заметен рост доли договоров сроком более десяти лет, которая по итогам девяти месяцев 2025 года достигла 18%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ожидается, что в 2026 году рынок продемонстрирует еще более динамичное развитие с ростом на 15%, или 577 миллиардов рублей, до 4,47 триллиона рублей. Основной вклад в этот рост внесут некредитное страхование жизни (увеличение на 16%, или 335 миллиардов рублей) и автострахование (рост на 15—16%, или 104 миллиарда рублей).

Уровень проникновения страхования в России постепенно растет и приближается к мировым показателям. По итогам 2024 года отношение страховых премий к ВВП составило 1,85%. При реализации прогноза АКРА этот показатель может достичь 2%, хотя все еще будет существенно отставать от среднемирового уровня, составляющего около 7%.

Напомним, что с 13 января 2026 года гендиректором Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) станет Александр Жданов.



Наталья Жирнова