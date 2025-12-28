Аналитики назвали сумму, которую россияне тратили в месяц в 2025 году

Расходы граждан увеличились почти на 14% за год

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Расходы россиян по итогам 11 месяцев 2025 года составили в среднем 40,4 тыс. рублей в месяц. При этом люди в возрасте от 15 до 24 лет тратили около 28,9 тыс. рублей ежемесячно, а граждане 25—44 лет — 53 тыс. рублей каждый месяц, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование «СберИндекса».

Меньше всего тратили россияне старше 65 лет (около 25,5 тыс.). В свою очередь, граждане в возрасте 45—64 лет расходовали 40,8 тысячи.

Отмечается, что расходы россиян увеличились на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Также аналитики отмечают, что у жителей сел более 50% расходов пришлось на заказы в интернет-магазинах, 25% — на продовольствие, 5—6% — на услуги ЖКХ и 4—6% — на транспорт.

А вот у жителей городов несколько иная структура расходов: 20—40% — на товары в маркетплейсах, 25% — на продовольствие, 7—9% — вклад в общественное питание и 8—14% — на здоровье и путешествия.

Никита Егоров