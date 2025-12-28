Россия увеличила экспорт сыров и творога на 13% в январе — октябре 2025 года

Страна отправляет сыр и творог в более чем 65 государств

Фото: Олег Тихонов

Россия по итогам 10 месяцев 2025 года экспортировала 27 тыс. тонн сыров и творога на сумму 139 млн долларов. Это на 13% больше в стоимостном выражении по сравнению с тем же периодом 2024-го, пишет ТАСС.

По данным федерального центра «Агроэкспорт», Россия отправляет сыр и творог в более чем 65 стран. В топ-5 государств-импортеров в денежном выражении входят Казахстан (почти 69 млн долларов), Белоруссия (более 24 млн долларов), Узбекистан (свыше 17 млн долларов), Киргизия (почти 7 млн долларов) и Азербайджан (больше 4 млн долларов).

Ранее сообщалось, что Татарстан нарастил производство молока, мяса и яиц. По данным Минсельхоза республики, одним из ключевых драйверов роста в молочном производстве стало строительство современных молочных комплексов.

Никита Егоров