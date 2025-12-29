ЦБ понизил курс доллара, но повысил курс евро на 30 декабря

Ранее в Bloomberg назвали рубль самой сильной валютой года

Фото: Дарья Пинегина

Центробанк России опубликовал официальные курсы валют на 30 декабря. Так, курс доллара понизили до 77,44 рубля (-0,25 рубля), курс евро повысили до 91,47 рубля (+0,27 рубля), следует из данных, опубликованных на сайте регулятора.

Напомним, что в пятницу, 26 декабря, доллар был на уровне 77,69 рубля, евро — 91,89 рубля, юань — 11,07 рубля.

Никита Егоров