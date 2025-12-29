Новости экономики

17:26 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ понизил курс доллара, но повысил курс евро на 30 декабря

19:55, 29.12.2025

Ранее в Bloomberg назвали рубль самой сильной валютой года

ЦБ понизил курс доллара, но повысил курс евро на 30 декабря
Фото: Дарья Пинегина

Центробанк России опубликовал официальные курсы валют на 30 декабря. Так, курс доллара понизили до 77,44 рубля (-0,25 рубля), курс евро повысили до 91,47 рубля (+0,27 рубля), следует из данных, опубликованных на сайте регулятора.

Напомним, что в пятницу, 26 декабря, доллар был на уровне 77,69 рубля, евро — 91,89 рубля, юань — 11,07 рубля.

Ранее в Bloomberg назвали рубль самой сильной валютой года.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть580.7
  • Нижнекамскнефтехим78.05
  • Казаньоргсинтез66.4
  • КАМАЗ84.6
  • Нижнекамскшина39.75
  • Таттелеком0.601

Спецпроекты

Рекомендуем