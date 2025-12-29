Золото обновило минимум с конца декабря, потеряв 2,44%

Цена фьючерсов на золото с поставкой в феврале 2026 года на площадке Comex (Нью-Йоркская товарная биржа) опустилась ниже отметки $4 450 за тройскую унцию

Фото: Реальное время

Цена фьючерсов на золото с поставкой в феврале 2026 года на площадке Comex (Нью-Йоркская товарная биржа) опустилась ниже отметки $4 450 за тройскую унцию. Последнее подобное падение наблюдалось 22 декабря 2025 года.

По состоянию на 16:42 московского времени стоимость драгоценного металла составляла $4 446,9 за унцию, продемонстрировав снижение на 2%. Спустя 10 минут, к 16:52 мск, котировки продолжили падать, достигнув уровня $4 426,8 за унцию, что соответствует снижению на 2,44%.

Ранее «Реальное время» писало, что серебро обновило исторический максимум, превысив отметку $82 за унцию.



Ариана Ранцева