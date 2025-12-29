Серебро обновило исторический максимум, превысив отметку $82 за унцию

Предыдущий рекорд был установлен на прошлой неделе

Фото: Реальное время

Цена мартовского фьючерса на серебро на Нью-Йоркской товарной бирже Comex обновила исторический максимум, впервые в истории торгов, превысив отметку в $82,6 за тройскую унцию. Этот уровень стал абсолютным рекордом для котировок драгоценного металла.

По состоянию на 8:30 мск, стоимость серебра демонстрировала рост на 2,76%, торгуясь на уровне $79,3 за унцию. С конца ноября текущего года драгоценный металл прибавил в цене около 23%, продолжая тенденцию, заданную в последние недели.

При этом другие драгоценные металлы показывали разнонаправленную динамику. Золото демонстрировало умеренное снижение на 0,39%, торгуясь по $4534,9 за унцию. Котировки платины также находились в отрицательной зоне, опускаясь на 1,38% до $2437,4.

Текущий рост является частью долгосрочного тренда: с начала года серебро подорожало более чем в два раза. Для сравнения, золото за тот же период прибавило порядка 70%.

Предыдущий рекорд по цене на серебро был установлен на прошлой неделе, когда 26 декабря мартовские фьючерсы на Comex достигали отметки $75,22 за тройскую унцию.

Рената Валеева