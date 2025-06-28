Бизнес-обзор: экс-кандидат в мэры Нижневартовска перевез фирму в Сабы, в «КАПО Авиа» новый шеф

Фото: Реальное время

Крупная сабинская компания «ЛСР», основанная бизнесменом из Югры и бывшим претендентом в мэры Нижневартовска Альзамом Низамутдиновым, перешла к новому собственнику. В казанской авиационно-сервисной компании «КАПО Авиа» сменилось руководство — управлять предприятием доверили сыну заслуженного машиностроителя РТ, ведущего инженера с «КАЗа» Михаила Кривенкова. Учрежденная Инвестиционно-венчурным фондом РТ «Лизинговая компания малого бизнеса РТ» будет развивать новое направление. Подробнее об этих и других новостях бизнеса — в новом обзоре «Реального времени».

Как два югорских бизнесмена переехали в Сабы

Сабинская многопрофильная компания «ЛесСтройРеконструкция» с годовым оборотом 3,3 млрд рублей в эти дни сменила собственника. Предприятие фактически ведет свою деятельность в Ханты-Мансийском округе, здесь же в Нижневартовске было зарегистрировано, но в конце 2018 года «прописалось» в Татарстане в Богатых Сабах.

«ЛСР» занимается строительством кустовых площадок, подъездных путей к нефтяным и газовым месторождениям, работала на объектах «Газпрома», «РосНефти», «Транснефти» и других. Параллельно занималась заготовкой древесины. Учредил компанию известный в ХМАО предприниматель Альзам Низамутдинов, который за время своей карьеры прошел путь от водителя лесовоза до владельца крупного бизнеса. В 2016 году претендовал на должность главы Нижневартовска, а также баллотировался в областную Думу по списку «Единой России».

Учредил компанию известный в ХМАО предприниматель Альзам Низамутдинов, претендовавший на пост мэра Нижневартовска. скриншот с сайта ura.news

С момента основания компании в 2000 году Низамутдинов единолично владел ею четверть века, пока в эти дни не продал ее другому бизнесмену тоже из Югры — депутату Думы Нижневартовска VI созыва от фракции ЛДПР Руслану Хузину. Интересно то, что новый собственник «ЛСР» начинал свой трудовой путь именно в этой компании в должности экономиста.

У Хузина есть и своя успешная компания «НефтьЭнергоСтрой», выручка которой в прошлом году достигла 3,2 млрд, чистая прибыль составила 121 млн рублей. Изначально она была зарегистрирована в ХМАО, но в 2016 году тоже сменила прописку на сабинскую. Компания ведет бизнес в нефтяной отрасли, прокладывает магистральные трубопроводы, линии связи и электропередачи.

Кому доверили штурвал «КАПО Авиа»

На этой неделе сменилось руководство казанской авиационно-сервисной компании «КАПО Авиа». Предприятие на рынке более двух десятков лет. Оно возникло в декабре 2001 года, когда из авиакомпании «КАПО им. С.П. Горбунова» было создано ЗАО «Авиакомпания «КАПО им. С.П. Горбунова» с базированием на аэродроме Борисоглебское.

В сентябре 2017 года компания сменила организационно-правовую форму, образовав акционерное общество. Сейчас она находится на территории международного аэропорта «Казань», где занимается техническим обслуживанием и ремонтом самолетов Ил-62М, Ил-76, Ил-80, Ту-214, Ан-26.

Сейчас компания находится на территории международного аэропорта «Казань», где занимается техническим обслуживанием и ремонтом самолетов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В среду руководителем компании стал Сергей Кривенков вместо Николая Синицына, который не проработал в этой должности и года после того, как в прошлом августе сменил Михаила Боброва, управлявшего предприятием 9 лет. О новом шефе известно, что это сын заслуженного машиностроителя РТ, начальника отдела входного контроля и отработки изделий Казанского авиазавода им. Горбунова Михаила Кривенкова.

Выручка компании за прошлый год выросла до 802 млн рублей, но предприятие понесло убытки в размере почти 90 млн.

В ИВТ создают страхового брокера

Судя по всему, «Лизинговая компания малого бизнеса РТ», предоставляющая субъектам МСП в лизинг промышленное и строительное оборудование, будет развивать еще одно направление — в области страхования. В эту среду компания учредила «дочку» — это казанское ООО «ЛКМБ Капитал», основной вид деятельности которого: деятельность страховых агентов и брокеров. Фирму возглавила Эльвера Шарапова.

взято с сайта tatarstan.ru

ЛКМБ РТ была учреждена в сентябре 2005 года Инвестиционно-венчурным фондом Татарстана и Торгово-промышленной палатой республики. Ее основные задачи — поддержка малого и среднего бизнеса, реализация инвестиционных и инновационных проектов по приоритетным для региона направлениям с использованием механизма лизинга.

Финансовая компания предоставляет в долгосрочную аренду с последующим правом выкупа оборудование, технологические линии, автотранспорт, спецтехнику любых отечественных и зарубежных производителей. Ее клиенты могут участвовать в федеральных и республиканских программах поддержки предпринимательства в части компенсации по лизинговым платежам.

В прошлом году выручка ЛКМБ РТ выросла на 36%, до 884 млн рублей, чистая прибыль составила — 25 миллионов. Размер чистых активов компании — 1,2 млрд рублей.

Новый рулевой ООО «Юнимилк» и выход на биржу главы ГК «Эттон»

К другим новостям бизнеса и экономики. На этой неделе сменилось руководство в компании «Юнимилк» — до переименования ООО «Вамин Татарстан», основанного на базе обанкротившегося одноименного АО. Генеральным директором предприятия стала Илона Квачадзе, предпринимательница, известная как владелица московской консалтинговой фирмы. На этом посту она сменила Айрата Мухамадеева, которого связывают с бывшим учредителем Минтимером Мингазовым.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Власти Рыбной Слободы ищут инвестора для создания туристического комплекса на местном пустыре за микрорайоном «Поле чудес». Муниципалитет предлагает 48 га земли в рекреационной зоне посреди райцентра, где есть возможность построить яхт-клуб, поскольку участок граничит с Камой. Среди других инвестпроектов района — создание аэрогородка «Масловка», рыбацкой деревни Kamaland, нескольких баз отдыха и санатория с грязелечебницей, одного из крупнейших в стране сервисных центров для большегрузов, рыбо— и молокозаводов, ресторана на набережной. Всего за полтора года здесь рассмотрели 16 проектов стоимостью 2,5 млрд рублей.

скриншот презентации доклада

Основатель казанской ГК «Эттон» Ефим Климов уступил 30% долей компании московскому партнеру Анастасии Рудневой, чтобы трансформировать бизнес IT-компании и выйти на новые рынки ПО. Оперативное управление компанией бизнесмен передал новому главе — Антону Аношину, руководившему ранее московским АСЦН. Казанский разработчик электронных территориальных схем по управлению отходами не собирается уходить из привычной ниши, но ищет новые сферы. Ради этого Климов в качестве управляющего партнера сосредоточится на стратегическом развитии группы и начнет подготовку к выходу компании на биржу.