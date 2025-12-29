Назван топ отраслей, где средняя зарплата превысила 100 тыс. рублей в месяц

Больше всех зарабатывали сотрудники сферы воздушного и космического транспорта

Фото: Максим Платонов

В октябре средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 28 отраслях экономики. Больше всех зарабатывали сотрудники сферы воздушного и космического транспорта (215,4 тыс. рублей) и рыболовства (205,5 тыс.), пишет РИА «Новости».

Также в данный топ попали сотрудники, занятые в добыче металлических руд, нефти и газа, на производстве табачных изделий, в IT-отрасли, финансисты и страховщики. Они зарабатывали больше 180 тыс. рублей в месяц.

Доход выше 150 тыс. зафиксирован у работников водного транспорта и международных органов, а от 100 тыс. рублей — у сотрудников производства нефте— и химических продуктов, лекарств, компьютеров, электроники, а также в металлургии, строительстве, железнодорожной сфере.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата персонала сферы гостеприимства в Татарстане составила 56,5 тыс. рублей.



Никита Егоров