Денис Капустин: «С 2026 года будут проходить ультимативные чемпионаты мира»

Казанский тренер, наставник сборной Индии — о новых международных стартах в легкой атлетике

Денис Капустин в процессе тренировки. Фото: предоставлено Денисом Капустиным

На этой неделе на Центральном стадионе Казани стартовал чемпионат России по легкой атлетике. В сентябре лучшие легкоатлеты мира соберутся в Токио на чемпионат мира, где не будет спортсменов из России. В прошлом в отсутствие международной практики нашим атлетам приходили на помощь матчевые встречи с конкурентами из США. Подробнее об этом в интервью «Реальному времени» рассказал олимпийский призер в тройном прыжке, а ныне один из наставников сборной Индии Денис Капустин.

«Я эту кинограмму вырезал, склеил и повесил над кроватью»

— Денис, завершившийся чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре стал 22-м по счету. Предстоящий чемпионат мира в легкой атлетике в Токио станет 20-м. «Водоплавающие» соревнуются на ЧМ только с 1973 года, а легкоатлеты дебютировали еще позже, в 1983-м. Помнишь тот чемпионат?

— Да не сказать чтобы отчетливо. В легкую атлетику я пришел в 11-летнем возрасте, а это 1981 год. И к 1983 году уровень моего интереса к соревнованиям ограничивался, наверное, первенством школы, ДЮСШ, района, максимум, первенством города. СМИ тогда не были сильно развиты, и я ограничивался малюсенькими заметками в газете «Правда», которую выписывал отец. Только ближе к 90-м у меня появилась возможность получать больше информации о любимом виде спорта.

Из моей прошлой памяти всплывают только старты в тройном прыжке, которые выигрывал болгарин Христо Марков, помню, как он всего 5 сантиметров не допрыгнул до мирового рекорда американца Вилли Бэнкса, показав 17.92. Но мне понравилась техника Маркова, и потом в журнале «Легкая атлетика» его фаза прыжка была раскадрирована на две страницы. Я эту кинограмму вырезал, склеил и повесил над кроватью, где она провисела лет 10.

На базе САИ в Бангалоре. предоставлено Денисом Капустиным

— Интересно, что бы он сказал, узнав об этом?



— Так случилось, что мы познакомились с Христо, даже справляли с ним вместе Пасху, я рассказал про эту кинограмму, чем очень растрогал Маркова. Кстати, Христо стал лидером в прыжках, сменив наших чемпионов Виктора Санеева, Яака Уудмяэ, и уже потом его самого сменил американец Майк Конли.

Теперь я начинаю понимать, почему в прошлом были популярны матчевые встречи сильнейших легкоатлетических держав, как СССР и США, которые на то время были сродни чемпионатам мира, с мировыми рекордами, которые на них устанавливались.

«Мы готовились на стадионе имени Куца, с жестким покрытием, на котором я отбил пятку»

— Подобные встречи, начавшись в 1958 году, позволяли сильнейшим спортсменам держать себя в форме. Всего их было запланировано 20. Последняя состоялась как раз в Токио, где состоится чемпионат мира нынешнего года.



— Как раз чемпионат мира 1991 года в Токио — это первый подобный старт, который отчетливо запомнил. Его как раз очень хорошо транслировали, я болел за Леонида Волошина, который всего три сантиметра проиграл Кенни Харрисону из США. Названный мной Конли был третьим, а четвертым опять же наш прыгун Василий Соков. А уже на следующем чемпионате мира в Штутгарте 1993 года я сам стартовал. Запомнилось то, что перед чемпионатом мы готовились на стадионе имени Владимира Куца в Москве, а он был старый, с жестким покрытием дорожек, на которой я отбил пятку. Очень болезненное дело, из-за чего я три недели не мог полноценно тренироваться и на самом чемпионате мира прыгал с отбитой пяткой.

С бывшими подопечными из сборной Турции. предоставлено Денисом Капустиным

Благодаря заключительной успешной попытке в квалификации зашел в финал, но снова потревожил пятку, и по итогам чемпионата мира занял шестое место, абсолютно не реализовав свой потенциал. Как и на следующем чемпионате мира 1995 года, когда снова соревновался с травмой из-за жесткой дорожки, на этот раз на стадионе «Локомотив».

— На следующем чемпионате мира 1997 года в Афинах ты стал четвертым.

— Там своя история. В Греции было современное покрытие Мондо, а оно «быстрое», с непривычки. В то время я готовился на наших дорожках с «медленным» покрытием. В итоге я набегаю на брусок отталкивания и заступаю. Раз-два. Уже даже специально медленно побежал, чтобы не заступить, и снова не получилось. В итоге решил прыгать за метр до бруска, и прыгнул, попав в финал. И уже там еще, наверное, на метр перенес отталкивание, чтобы не заступать. На привычном покрытии Регуполе я чувствовал каждый шаг, не доходя до бруска отталкивания максимум три сантиметра, но Мондо быстрая дорожка, и она сама тебя несет, пока не приноровишься, ничего сделать с этим не можешь. В итоге уступил второму месту всего 10 сантиметров, которое сам бы мог занять.

Тренировка подопечных Дениса Капустина. предоставлено Денисом Капустиным

Вообще, следует сказать, что конкретно с чемпионатами мира мне не везло. Зачастую подготовка к ним шла через выступления на коммерческих соревнованиях, а это, так или иначе, требовало некого штаба рядом с тобой. Того же массажиста, который мог бы решить проблемку прямо во время старта. И у всех моих конкурентов такие помощники были, кроме меня. Так вот, перед чемпионатом мира 1999 года мы зарубились с сильнейшим на тот момент прыгуном Джонатаном Эдвардсом из Англии, будущим олимпийским чемпионом, когда на коммерческих стартах в Лозанне то я выйду вперед, то он меня обгонит в своей попытке. Я завелся, и в одной из своих попыток дернул заднюю приводящую мышцу. В итоге на самом чемпионате мира в испанской Севилье я не был максимально готов, больше лечился и восстанавливался, в итоге занял девятое место.



«Статус чемпионата Европы снижается»

— Твое четвертое место на чемпионате мира сейчас бы восприняли как огромный успех.

— Кстати, со следующего, 2026 года руководство международной федерации легкой атлетики будет проводить Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике. И первый запланирован на столицу Венгрии — Будапешт. В дальнейшем соревнования будут проводиться каждые два года. В технических видах там будут сразу финалы из восьми участников, в беговых дисциплинах будут стартовать по 16 участников, полуфиналы и финалы. Только из легкоатлетов высочайшего класса, без какой-либо ссылки на массовость и широкий круг участников. Так называемый Ultimate Championship, что в переводе звучит, как ультимативный чемпионат. Этот формат станет некоей заменой Кубкам мира, позволяя заполнить пустоты в международном календаре, когда соревноваться будут только звезды.

На чемпионате мира в Будапеште. предоставлено Денисом Капустиным

— Тем самым этот турнир будет конкурировать с чемпионатами Европы в Старом Свете и внутриконтинентальными стартами в Азии, Америке и так далее, снижая их статус.

— В принципе, снижение статуса происходило уже на момент, когда периодичность чемпионатов Европы в четыре года сократили до двух, как было в бытность моей карьеры. Лично я помню, как в 1994 году выиграл чемпионат Европы в Хельсинки, и до следующего старта в 1998-году в Будапеште я был в статусе сильнейшего прыгуна своего континента. А сейчас чемпионаты Европы проходят раз в два года, да еще с попаданием на старт в Олимпийский год, когда статус чемпионата вообще снижается.

