Артем Иванов: «Будет плодохранилище — сможем и зимой есть местные яблоки»

Основатели бренда «Скородумовка» предложили, как сподвигнуть государство на фермерство и обеспечить население местными овощами и фруктами

Фото: Динар Фатыхов

Артем и Юлия Ивановы пришли в фермерство случайно, купив молодое хозяйство с ягодной плантацией клубники, жимолости и малины, а сейчас уже заложили яблоневые сады в несколько десятков гектаров и выращивают салат айсберг. Мечта о яблоневых садах и строительстве деревни переросла в агротуристический проект «Деревня Скородумовка». О буднях фермерства, развитии избинга, планах по старту производства, перспективах агротуризма и цене фермерства — в интервью интернет-газете «Реальное время».

«Возрождаем исчезнувшую деревню»

— Как вы пришли к покупке фермы, с чего началась «Скородумовка»?

— Юлия: Изначально у нас не было никакого фермерского опыта. 13 лет назад мы обзавелись дачей в Пестречинском районе, и проводили там все лето, а также выходные в зимнее время. У нас трое детей 15, 12 и 8 лет. Постепенно изучали местность, путешествовали по округе, искали интересные места, изучали достопримечательности в интернете. Так нашли Смоленско-Богородицкую церковь в селе Аркатово, которая была построена аж в 1746 году: она действующая — памятник архитектуры. А еще — деревню Надеждино, где Николай Фешин работал над своей картиной «Обливание» и другие интересные места.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Артем: В 2022 году ко мне обратился приятель, который сказал, что хочет выкопать пруд, и попросил помочь с техникой. Я как раз занимаюсь дорожно-строительной техникой, это мой бизнес. Так что мы просто приехали на очередной объект выкопать котлован. Там разговорились с хозяином участка, и он рассказал, что собирается разбить здесь яблоневый сад и ягодные плантации. Он пробудил во мне давно забытое желание иметь цветущие сады, и я сказал ему: «Ты мою мечту исполняешь, которая казалась мне несбыточной».

Это было начало весны. Котлован мы выкопали и благополучно попрощались. Через год владелец участка позвонил и сообщил, что больше не хочет заниматься хозяйством, и предложил купить землю. Мы поехали на участок снова. Была осень. Мы увидели, сколько работы уже сделано: заложена система орошения на всю площадь, насосная станция, станция фертигации, амбар для техники, построен теплый каркасный дом, вся площадь обнесена забором, заложены ягодные плантации. Мы загорелись и выкупили у него участок.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Сколько земли вы купили тогда?

— Артем: Тогда мы купили 42 гектара. Потом докупили еще 25 гектаров и планируем расширяться.

— Какие планы по развитию участка у вас были на тот момент?

— Артем: Никакого бизнес-плана у нас не было. Пришла весна 2023 года. Нужно было приступать к работам. Мы осознали, что не разбираемся в сельском хозяйстве, и начали искать специалистов. Юля со свойственной ей непосредственностью позвонила в какое-то хозяйство и попала на человека, который согласился приехать, посмотреть нашу «фазенду». Так в нашей команде появился агроном Иван. Вместе с ним добавилось салатное направление — мы посадили романо и айсберг.

Четкий план дальнейшего развития и выбора сельхозкультур мы сформировали только в 2024 году. Посадили первый яблоневый сад на 8 га — около 8,7 тысячи деревьев. На следующий год заложили второй яблоневый сад, освоив половину выкупленного участка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Юлия: Мы только в начале пути, но уже все указывает на то, что идем в правильном направлении. К нам приезжают люди, поддерживают, подсказывают идеи, которые отчасти формируют план развития «Скородумовки».

— Артем: У нас даже мысли не было, что нужно как-то назвать хозяйство, пока местная жительница Татьяна Закирова не поделилась с нами историей исчезнувшей деревни. В Скородумовке еще 60—70 лет назад было около двухсот дворов, кипела бурная жизнь, работала почта и проходили ярмарки. Но вскоре ее упразднили, а жителей расселили. Вдохновившись рассказом, мы буквально за месяц выстроили ярмарочную площадь и провели на ней первые мероприятия, получив поддержку местных жителей и аудиторию покупателей нашей продукции.

Нам захотелось узнать больше, и недавно мы организовали экскурсию по ферме и чаепитие для бабушек из соседнего села Кобяково. Они с радостью поделились воспоминаниями, и мы запланировали встречу непосредственно с уроженцами той самой Скородумовки. Мы хотим узнать больше деталей о быте, традициях, судьбах людей, ремеслах, культуре, чтобы более точно воплотить все это в нашем проекте.

Конечно, можно обратиться в районный архив, но это можно сделать в любое время, а вот живой разговор со свидетелями — это бесценный источник информации и подлинных деталей. Много совпадений потом еще нашлось. На том участке фермы, где все время скапливалась вода, мы вырыли еще один пруд, оказалось, что исторически здесь был водоем, в котором купались местные. Тем самым мы еще решили проблему затопления огородов деревни Кобяково.



Реальное время / realnoevremya.ru

— Но вы оба не из этой деревни?

— Артем: Нет, я из Менделеевска, Юля из Казани. Стечение обстоятельств привело нас сюда. Когда-то я мечтал стать режиссером, но выбор сделал в пользу предпринимательства. Позже учился в частной киношколе и для съемки своей короткометражки искал старую деревню, которая нашлась как раз таки недалеко от места, где впоследствии расположилось наше хозяйство. Удивительно, что было это задолго до начала нашей фермерской истории.

«Деревенский девелопмент» по всей стране

— Вы говорите сейчас не только о выращивании ягод и фруктов, но и о восстановлении деревни. Что включает в себя проект «Скородумовка»?

— Артем: В основе нашего агротуристического проекта — традиционные семейные ценности, поиск корней и возрождение культурного наследия, стремление быть ближе к земле.

Это не просто тренд. Многие сейчас задаются вопросами: кто я, кто мои предки, о чем рассказывать детям, нужно ли уезжать из страны? Эта идентичность воплощается через осознание принадлежности к территории с характерными ей традициями и обычаями. Агротуризм позволит привлечь семьи и молодежь в сельскую местность, люди станут приезжать за турпродуктом, будут создаваться рабочие места, снизится депопуляция сельского населения в города.

Мы создаем дома для жизни — не просто гостевые домики, а настоящие избы со своей историей, которые получат новую жизнь в Скородумовке. Идею подал нам Нияз Гараев, он занимается строительством модульных домов, сказав, что можно привезти срубы деревенских домов откуда-нибудь из Архангельской области, привести в порядок и сделать из них жилье для гостей.

— Дорого их купили, сколько стоит старый сруб?

— Артем: Нет, купить можно недорого, а восстановить его — как новый дом построить. Мы покупаем не рухлядь, а пригодные для эксплуатации избы. Один у ребят купили за 50 тысяч, второй нам отдали бесплатно и третий за восемьдесят, кажется. Эти дома надо было разобрать, привезти к нам, тут собрать, отшлифовать, покрасить и обставить.

— Юлия: У таких домов ценность именно в истории. Находясь в нем, в живом доме ты осознаешь что здесь кто-то родился, кто-то вышел замуж, под потолком когда-то висела люлечка с младенцем, кто-то уходил из этого дома в армию, кто-то оставался ждать, кто-то умер — целая жизнь там прошла. Говорю об этом, а у самой мурашки по спине.

— Сколько лет этим домам?

— Артем: Лет 50. Но мы полностью их восстанавливаем, делаем стяжку, обустраиваем санузлы. Сейчас осталось постелить полы, зашить стены плиткой в туалете, коммуникации провести и уже мебель завезем — это быстро. Таких домов планируем с десяток.

— А что будет кроме домов?

— Артем: Недавно отсыпали дорогу своими силами и провели электричество. Также у нас строится большое пространство в виде амбара для круглогодичного проведения мероприятий — мастер-классы, выставки, свадьбы, корпоративы, конференции, концерты. Мы решили, что нужно строить комплекс, где можно было бы объединить большое количество людей.

Недавно появилась идея построить конюшню. Мы уже рисуем проект и заказали расчет стоимости. Хочется начать ее строительство в ближайшее время.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сколько стоит построить весь проект «Скородумовка» на сегодняшний день?

— Артем: По грубым подсчетам около 100 млн рублей, но для первоначального запуска еще 5—10 миллионов. Примерно столько уже и потрачено.

Нам повезло, мы выиграли грант 10 млн рублей на строительство амбара. Хотя реальная стоимость его строительства превышает стоимость в проекте на грант. Большую часть работ уже выполнили: каркас готов, будем зашивать стены и крышу. В этом году закончим, по гранту срок — следующий год. Мы стремимся закончить раньше, но месяц потеряли из-за дождей — машины не могли проехать на территорию.

Бог даст, зимой уже проведем там свой корпоратив.

— Как вы оцениваете, сколько времени понадобится на окупаемость всего проекта?

— Артем: Сложно предсказать. Мы планируем зарабатывать с двух направлений: основное — это сельское хозяйство, но здесь доход только в сезон. Отсюда возникла идея строительства амбара. Мы прекрасно понимаем, что яблони ближайшие 15—20 лет будут расти, плодоносить и кормить в сезон. Они позволят нам заработать денег за лето, но нам важно остальное время чем-то занять людей. Поэтому думаем о создании условий для круглогодичного бизнеса. В летний период у нас сбор ягод, салата, и есть доход, чтобы платить зарплаты. В остальное время только затраты на содержание и коммунальные платежи.

Если я перестану вытаскивать инвестиции из своего основного бизнеса, то процесс строительства «Скородумовки» растянется максимально.

— Сколько человек сейчас в команде?

— Артем: По сути, это мы с Юлей, агроном — управляющий Иван, моя сестренка с мужем тоже часть нашей команды, наши партнеры. У Вани есть три помощника — его отец, тракторист и бригадир рабочей команды из Кобяково — он уже организует людей для выполнения конкретных работ: посадка, прополка, сбор урожая и др.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Немного на такую территорию.

— Артем: Под задачи. Если бригадир приходит, то он от 5 до 15 человек приводит. Местных жителей из соседних деревень привлекаем, но они все трудоустроены где-то постоянно. Учителя, например, летом помогают нам с прополкой, сбором ягод. Наступает 1 сентября, полевые работы еще не завершены, но на них рассчитывать мы уже не можем. Это серьезно сказывается на графике работ. Мы думаем о том, чтобы привлекать людей с проживанием, готовы обеспечить постоянное жилье для рабочего населения. На нас уже выходили некоторые желающие — бабушка с внучкой с севера нам писала, думают переехать. Скоро и туристов надо будет круглый год обслуживать, и на полях полно работы. А в планах еще наладить переработку.

Самое главное, понимать конечную цель. Для меня конечная цель — чтобы деревня зажила своей жизнью даже без нашего участия.

— Когда это может произойти по вашим подсчетам?

— Артем: Я ориентируюсь на 5 лет. За 5 лет закончим строительство всех запланированных объектов. Дальше, если мы отработаем модель с компактной агротуристической деревней с садами и полями, то это готовая модель для масштабирования. Потом можно выбирать любую локацию в России, покупать землю и строить там — деревню и сады. Такой «деревенский девелопмент» по всей стране.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мы также готовый рассмотреть варианты, чтобы инвесторы вкладывались в строительство домов по нашим проектам в «Скородумовке» и сами либо через нас сдавали в аренду. Учитывая, что инфраструктура вокруг уже выстроена — неплохое готовое предложение. Похожая модель есть у «Зеленой тропы» и в Калужской области — на 600 гектаров загородный отель Pine River. Но там не просто дома, там вся инфраструктура, включая взлетно-посадочную полосу для легкомоторных самолетов.

Сейчас у нас по всей страны строят глэмпинги — слово, которое мне не нравится. Но у них и позиционирование другое — это комфортный кемпинг.

— Если избы будут сдаваться на выходные, то это конкуренция с глэмпингами?

— Артем: Сейчас много людей в эту нишу вернулось, но мало кто готов нести капитальные вложения. В большинстве своем ставят большие палатки. Они симпатичные, но мы пошли более длинным путем — основательным.

Мы не просто хотим сдавать дома, а погружать в деревенскую жизнь, экскурсии проводить. Женщина, которая надоумила нас на название «Скородумовка», местный краевед — столько всего знает. И все достопримечательности в шаговой доступности. Сможем устраивать небольшие экскурсии на лошадях: в урочище Елагино — там стоит старинная церковь, которую сейчас восстанавливают. Рядом есть «озеро без дна», много легенд с ним связано. Прямо за нашей посадкой, недалеко, обнаружили места, где были царские яблоневые сады.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Юлия: Когда знакомые увидели, что наши дети активно помогают нам в хозяйстве, стали спрашивать можно ли и их детей отправить к нам поработать на земле. Здесь много нюансов, для меня самый важный — это безопасность, нужны педагоги. Возможно, совместно с фабрикой предпринимательства что-то для детей придумаем. Труд на земле — он осязаемый: что-то сделал и сразу видишь результат. Можем для детей организовать экскурсии, выездные практикумы, художественные пленэры.

На нашей ярмарочной площади уже проводим мероприятия с ярмаркой, концертной программой и фуршетом. У меня появилась мечта, чтобы в Скородумовке выступили ребята из ансамбля «Толока»: молодой фольклорный коллектив, они ездят в экспедиции по всей стране, находят поющих бабушек и дедушек, записывают старинные песни и исполняют их для своей аудитории, большую часть которой составляет именно молодежь! Была на их концерте в Казани, теперь мечтаю, чтобы они приехали к нам.

— Фольклор сейчас в тренде у молодежи. Кадышева собирает стадионы молодых людей.

— Артем: Это не просто какой-то тренд, это естественная потребность человека, естественный сценарий развития. Контакт с природой и со своей родной культурой.

— Юлия: Мы уже проводили в Скородумовке фестиваль, получился прекрасный семейный праздник! Играли в различные игры с народными элементами, сажали кусты плодовых растений, у всех была возможность выступить на сцене — активно участвовали и взрослые и дети, ели выпечку и пельмени местного производства, искали клад с металлоискателем. Было здорово, хотя и пришлось перенести фестиваль на день вперед из-за дождя.

Планируем и дальше проводить мероприятия, надеемся на информационную поддержку администрации — побольше подтягивать жителей нашего района.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Администрация района заинтересовалась вашими идеями?

— Юлия: Администрация на пути к тому, чтобы создать туристическую карту района, гастрономическую карту района для туристов. Это будет как путеводитель: приехал в Аркатовскую церковь, на источник, потом поехал в местный питомник растений, потом в пельменную в селе Кобяково, потом к нам за ягодами и переночевать и т. д. В России уже есть такие гайды по территориям, и это прекрасная идея. Мы уже 13 лет живем в Пестречинском районе и до сих пор не знаем всего, что здесь есть.

— Какие места тут стоит посмотреть из увиденных вами?

— Артем: Много мест, иногда очень неожиданных. Например, здесь была деревня Ивановка, от деревни ничего не осталось, ни одного дома. Но на холме, среди полей, стоят деревянные ворота, оставшиеся от этой деревни, и обелиск — памятник с именами тех, кто ушел из нее на войну. А вокруг ни дорог, ни домов. — ничего нет. Это стоит увидеть.

«Готовы выкупать урожай у других фермеров»

— Вы сказали, что хотите запускать производства, о чем именно идет речь?

— Артем: Мы прекрасно понимаем, что яблоки, как и любая продукция, которую мы выращиваем, должна перерабатываться. Не все пойдет на продажу. Цех мы уже построили в прошлом году, правда сначала была другая идея. К нам в команду попал человек, который когда-то работал у Германа Стерлигова, у Олега Сироты. Он приехал со своими идеями: Артем, давай мы будем делать настоящий хлеб, консервы, пастилу. Пока мы цех строили, он заболел и уехал восстанавливаться к себе на родину, в Коми. Цех мы построили, но хлебопекарню не запустили. Думаю, что уже в этом году он нам понадобится. Переработка — это круглогодичная история, которую нам обязательно надо организовать.

Яблоки — это соки, пюре, пастила, варенье. Из этого еще одна финмодель вырисовывается. Мы не будем ограничены только своим яблоневым садом, ведь в каждой деревне есть яблоки, которые пропадают. Если мы организуем цех по производству продукции из яблок, то сможем рассчитывать на полки в магазинах, и нашими поставщиками смогут стать и сады близлежащих деревень.

взято с telegram-канала проекта "Скородумовка"

Подобная идея была и с клубникой. Мы сами на своей земле не можем выращивать весь объем, но можем раздавать саженцы клубники всем желающим с условием, что определенный объем мы будем выкупать. Например, они 20 соток своей земли засадят клубникой, мы им для этого даем саженцы, подсказываем, как за ними ухаживать, а в конце сезона мы получаем продукцию, а они — гарантированный доход.

— Это сработает?

— Юлия: Иногда мы уже сейчас берем продукцию у фермеров, наших соседей — например, ежевику и малину. Так и другим фермерам помогаем с реализацией, и сами расширяем ассортимент для наших покупателей.

— Артем: Наша идея в том, чтобы приезжали в деревню, гуляли, кормили коз, овец, катались на лошадях. И уезжали с корзинкой натуральной продукции — яйца, мясо, зелень, ягоды, варенье, яблоки. Такая задача.

— Вы самые крупные землевладельцы в районе?

— Для нашего района мы не крупные, у нас есть «Ак Барс Холдинг». А если среди фермеров, то мы и сами не знаем, какое количество фермеров есть в Пестречинском районе. У нас была мысль объединить фермеров с целью создания единого отдела продаж и сервиса доставки. Пока на стадии разработки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А как складывается коммуникация с районной властью. Администрация Пестречинского района не занимается объединением фермеров?

— В районе недавно поменялась власть. С прежним главой мы познакомились, а через несколько месяцев он уже другой пост занял. С новым главой у нас взаимодействие основное по переводу земли. Местная администрация — практически агломерация Казани, и у них совершенно другие трудности: новые населенные пункты, Царево, Куюки, дороги. Какие там фермеры, и мы не привыкли ни о чем просить.

Нас в последнее время приглашают в Минсельхоз на круглые столы. Там мы задавали волнующие вопросы относительно своих задач. Видно, как государство в лице основных министерств, ведомств заинтересовано в том, чтобы привлечь население в село. Хотя и очевидные вещи обсуждаем: надо создать в селе рабочие места, решить вопрос с проживанием.

— Переработку в этом году планируете запускать?

— Артем: Мы не можем ее не запустить. Всегда есть процент некондиции от всего сбора, которую тут же надо переработать — сок, пастила, варенье или вино. Также необходимо где-то хранить урожай. На одной из встреч в Минсельхозе мы озвучивали предложение: построить государственные плодохранилища. Фермеры бы весь урожай сдавали.

взято с telegram-канала проекта "Скородумовка"

Такая рабочая программа даже есть, но государство не само организует хранение, а выделяет деньги фермерам в безвозмездное пользование, которые строят хранилища и отчитываются потом. Но таких субсидий штук 10 на Татарстан. А иногда еще фермеры строят плодохранилища и не пользуются ими, выставляют на продажу — им не нужно. По большому счету задача-то не выполняется.

Вот если бы государство инициировало строительство плодохранилищ и принимало продукцию от фермеров и частных садоводств... Плодохранилище — это по конструкции просто огромный холодильник, где с осени до весны могут храниться овощи и фрукты, а стоимость их с каждым днем хранения будет повышаться. Тогда сможем зимой не краснодарские яблоки или иранский салат покупать, а местные. Это и продавцу экономически выгодно: сейчас яблоки созреют и будут стоить оптом по 50 рублей за килограмм, а зимой по 150. Для этого нужно плодохранилище. А еще лучше, если бы Минсельхоз формировал заказ — дал список местным фермерам, что от них требуется в сезон. Например, 500 тонн салата, 2 000 тонн картошки, лука, свеклы, яблок, моркови — вся продуктовая корзина. Фермеры бы заявлялись, брали заказ на себя и выращивали — как агроконтракт, но с государством.



взято с telegram-канала проекта "Скородумовка"

— Тогда встанет другая проблема, фермеров легко будет прогнуть по цене.

— Артем: Нас и так прогибают закупщики. Мы вынуждены сами искать сбыт. Пусть при государственной схеме салат айсберг, который мы выращиваем, в закупе стоил бы 80 рублей за килограмм, но при этом на прилавках того же Агропарка он бы стоил 150 рублей за кг, а не 280 как сейчас. На сегодняшний день мы законтрактовались с «Белой дачей» по цене 63 рубля за килограмм салата. Это примерно 2-3 кочана. В магазине, как вы знаете, один наш кочан будет стоить примерно 150 рублей. При этом все риски на нас: на свои деньги покупаем семена, сами сажаем, несем потери от внешних факторов, за свой счет мы должны продукцию довезти, нанять машину-холодильник на 10 тонн. За салат по контракту мы получаем 63 рубля за килограмм, из которых следует вычесть все эти расходы. Еще процент претензии бывает — где-то кочерыжка переросла, начался внутренний некроз, окисление.

— Когда вы с этим предложением по плодохранилищам выходили, какая была реакция?

— Артем: Я так понял, что у государства есть финансовые ресурсы, но задача эти деньги раздать тем, кто будет за это нести ответственность. Такое впечатление сложилось.

— Напрямую с общепитом, ресторанами например, не получается работать?

— Юлия: Тут проблема в объемах и стабильности. Например, мы общаемся с администрацией Кировско-Московского района, которая все время пытается «поженить» фермеров и рестораторов. Много дискуссий на эту тему уже проводилось — не получается.

взято с telegram-канала проекта "Скородумовка"

Мы понимаем, что у ресторанов нет ресурса ехать за 50 км от города за двумя килограммами клубники, им нужно в четыре утра закупиться на «привозе», взять все позиции на день. Часто рестораторы просят: я очень хочу использовать вашу клубнику в своих блюдах, но вы мне, пожалуйста, пятого числа к восьми утра привезите два килограмма самой наилучшей сухой чистой красивой клубнички вот по этому адресу. А у нас может быть дождь или просто другие работы запланированы в этот день. Это никому невыгодно. В свой первый фермерский сезон мы ради имиджа работали с сетью татарского фастфуда «Тюбетей». Тогда мы в один день развозили в 5-6 точек по 2—5 килограммов клубники. Тогда в меню у них были кыстыбургеры с нашей клубникой. Нас хватило на один сезон).

— Артем: Если бы государство построило один холодильник на всех фермеров или в каждом районе по холодильнику, то мы бы туда возили и не продавали никому другому.



