Над двумя соседними с Татарстаном регионами сбили 7 БПЛА — Минобороны
В Башкортостане также введен режим воздушных ограничений — план «Ковер»
Над территорией Башкортостана сбит один БПЛА. В то время как над Оренбургской областью — шесть.
В Башкортостане также введен режим воздушных ограничений — план «Ковер». На данный момент аэропорт Оренбурга и Башкортостана временно не принимает и не отправляет воздушные суда.
Ранее «Реальное время» писало, что на территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА.
