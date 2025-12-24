Новости

Над двумя соседними с Татарстаном регионами сбили 7 БПЛА — Минобороны

10:31, 24.12.2025

В Башкортостане также введен режим воздушных ограничений — план «Ковер»

Над территорией Башкортостана сбит один БПЛА. В то время как над Оренбургской областью — шесть.

В Башкортостане также введен режим воздушных ограничений — план «Ковер». На данный момент аэропорт Оренбурга и Башкортостана временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

Ранее «Реальное время» писало, что на территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА.

Ариана Ранцева

