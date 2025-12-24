48% водителей собирается ездить на своем автомобиле зимой столь же интенсивно, как и в обычные дни

Исследование РОМИРа показывает, что большинство российских водителей (69%) считают главным аспектом подготовки своего автомобиля к зимней эксплуатации именно проверку технического состояния: замену шин, диагностику аккумуляторной батареи и запасов стеклоочистительной жидкости.

Подготовленность к неожиданностям тоже важна: 15% опрошенных отметили необходимость наличия аптечки первой помощи, огнетушителя и знака аварийной остановки в автомобиле.

Согласно данным опроса, значительная доля участников (48%) собирается ездить на своем автомобиле зимой столь же интенсивно, как и в обычные дни. Особенно характерно это для регионов Урала, где такую позицию высказало две трети опрошенных.

Некоторые респонденты заявили, что хотят отдохнуть от вождения: 28% намерены садиться за руль реже обычного. Больше всего таких намерений наблюдается среди автолюбителей Северного Кавказа и Поволжья.

Людмила Фукова, старший директор по работе с клиентами исследовательской группы РОМИР, подчеркивает важность понимания региональных особенностей поведения российских автовладельцев. Например, водители северо-западных областей активнее используют автомобиль в праздничные дни, в отличие от тех, кто предпочитает отдых вне дороги на Северном Кавказе и в Приволжье.

Ариана Ранцева