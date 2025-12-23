Компания Toyota зарегистрировала в России товарный знак Toyota Camry

С 2022 года компания подала в Роспатент 86 заявок на регистрацию товарных знаков

Японская автомобильная корпорация Toyota зарегистрировала в России товарные знаки Toyota Yaris, Toyota Urban Cruiser и Camry. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявки на регистрацию были поданы в марте текущего года. Товарные знаки оформлены по классу №12 международной классификации товаров и услуг, куда входят различные виды автомобилей. Срок действия прав на знаки истечет 31 марта 2035 года.

С 2022 года компания подала в Роспатент 86 заявок на регистрацию товарных знаков. На момент сообщения от 23 ноября было зарегистрировано 12 знаков. Уже 11 декабря корпорация оформила права на бренды Alphard, Celica, Carina и Vellfire.

При этом сама производственная деятельность Toyota в России приостановлена. В начале 2022 года компания объявила о заморозке операций, а в сентябре того же года остановила сборку автомобилей на заводе в Санкт‑Петербурге. Предприятие мощностью 100 000 машин в год выпускало модели Camry и RAV4.

Между тем на бывшей производственной площадке в Санкт‑Петербурге планируют возобновить выпуск автомобилей. По словам вице‑губернатора города Кирилла Полякова, в 2026 году на заводе стартует производство под брендом Senat. В линейку войдут два седана и один внедорожник.



