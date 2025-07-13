Гид по улице Мусы Джалиля: «Москательный корпус», «Хлебный базар», «Номера Щетинкина»

Прогулка по Петропавловской улице. Часть 3-я

Фабрика «Адонис». Фото: Ринат Назметдинов

«Реальное время» продолжает прогулки по улице Мусы Джалиля. От Петропавловского собора выходим к улице Профсоюзной, преобразившейся в последние годы и ставшей ресторанным кластером. Многолюдно здесь было и 100, и 200 лет назад, поскольку это издавна торговая территория города — здесь продавали зерно, специи, краски и многие другие товары.

«Адонис» (Мусы Джалиля, 19/3)

Бывшую швейную фабрику в прошлом году было решено включить в реестр объектов культурного наследия. Открыли ее в 1930-е годы под названием «Фабрика гражданского платья имени 10-летия Татарстана», тогда же появился третий этаж. Это здание с 200-летней историей, которое с XIX века называли «Москательным корпусом». Его проект разрабатывал архитектор Петр Пятницкий, а перестраивал Александр Шмидт. И та часть здания, что выходит на Чернышевского, также относилась к торговым рядам, поскольку сами лавки были продолжением «Гостиного двора». Торговали в корпусе всем подряд, но можно сказать, что особенно много было необходимых мастерам хозтоваров.

Уже в июле этого года здесь откроется творческое объединение «Профсоюзники». Ведает им основатель «Фабрики Алафузова» Андрей Питулов, в проекте предусмотрены коворкинг, кофейня, бар и множество резидентов.

Часть Хлебного базара. скриншот из https://yandex.ru/maps

«Хлебный базар» (Мусы Джалиля, 14/10)

Это здание, как и многие соседние, относится к комплексу «Хлебный базар». Проектировал его главный архитектор города Василий Кафтырев в конце XVIII века. Такое название появилось, поскольку сначала здесь торговали мукой. Но потом возникли и другие товары, а также трактиры с бильярдными. Торговая сущность понятна каждому, кто заходит в любой из ресторанов.

«Хлебный базар» не ограничивается Профсоюзной, к примеру, здание на Мусы Джалиля, 12 тоже входит в его состав. Кстати, оно было построено в 1796 году. Собственно, и современный «Дом печати» (гостиница «Ногай») стоит на месте «Хлебной площади» и рынка.

Кафе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кафе «Вечернее» (Мусы Джалиля, 14а)

Там, где сейчас находится кафе, в 1970-е торговали мороженым (а зимой — елками). В 1992 году возле лестницы вновь появился киоск. Потом около него поставили пластиковые столы и стулья. А 9 мая 1995 года открылось кафе «Вечернее». В ночь на 4 июня 2020 года «Вечернее» сгорело, из-за короткого замыкания.

Наконец, в 2024 году кафе оказалось в эпицентре скандала в связи со спором вокруг помещений под лестницей. Дело в том, что помимо прочего здесь раньше находился и общественный туалет. «Вечернее» отстаивало эти площади, но решением суда право собственности на спорные помещения признали за муниципалитетом.

«Казанское подворье» (Баумана, 9)

Не менее масштабен соразмерный «Хлебному базару» комплекс «Казанское подворье». Сначала это было здание городского головы — купца третьей гильдии, старообрядца Федора Хворова. Рядом стоял дом полковника Вадима Страхова. Хворов свой дом завещал дочери, которая также была замужем за городским головой — чистопольским купцом Герасимом Мельниковым. Тот купил дом Страхова и решил построить гостиницу, заказав проект Фоме Петонди. Но сначала умер Мельников, потом случился знаменитый пожар 1842 года, тем не менее Петонди дело завершил.

Одно время здесь работала Духовная академия, а потом она переехала на современную улицу Ершова. В 1850-х владельцем здания стал Иван Тихонов. Помимо гостиницы, здесь были лавки, а еще университетская типография.

«Номера Щетинкина». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Также гостиница известна, как «Номера Щетинкина». Осиротевший в юности Павел Васильевич жил под опекой Тихонова, а после разбогател на производстве и торговле мануфактурой, мехом. Он же приобрел угловой дом, которому надстроили четвертый этаж по проекту Льва Хрщоновича. Так появился «Hotel de Kazan П.В. Щетинкина».

В советское время здесь останавливались именитые писатели вроде Маяковского и Горького. В эпоху оттепели здание реконструировали. В советское время здесь находилась гостиница «Казань» с одноименным рестораном — в 1950-е в нем играли «шанхайцы» — джазовые музыканты Олега Лундстрема во главе с Виктором Дерингом. Затем многие уехали, а Деринг остался и стал основателем джазового образования. До наших дней здание дошло в плачевном состоянии, оно было практически разрушено. Его реконструкция завершилась в 2017 году, сейчас это фактически новое здание.