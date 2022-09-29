Третье пришествие ОДН в Татарстан: с сентября добавится канализация, в марте — перерасчет

Опыт республики, спасавшей от разорения управляющие компании за счет «безразмерных» ОДН, распространили на всю Россию

Татарстанцы, которые 8 лет назад добились отмены «безразмерного» ОДН, в октябре вновь получат счета за ЖКУ с учетом ненормированных «расходов на общедомовые нужды». И теперь уже вместе со всеми жителями России. При этом кроме «общедомовых» затрат электроэнергии, горячей и холодной воды нам выставят счета за ОДН по новой статье «канализация», несмотря на то, что «общедомовых» унитазов в подъездах не поставят. О возможном масштабе этих расходов говорит опыт казанца Рустема Хабибуллина, которому уже приходили «безразмерные» счета за ОДН по отоплению. «Реальное время» выяснило, как изменятся начисления за «коммуналку» с началом действия постановления правительства России №92, кому это выгодно и есть ли альтернатива для тех, кто не желает платить за «того парня».

Благими намерениями выстелена дорога к доплатам



С началом отопительного сезона в Татарстане вновь разгорелись жаркие баталии вокруг начисления платы за общедомовые нужды. Вступившее в силу в сентябре постановление правительства России №92 уже породило волну слухов, что оно позволяет управляющим компаниям перераспределять долги соседей-неплательщиков на добросовестных собственников жилья.

На самом деле речь идет о другом: меняется принцип начисления платы за ОДН в домах, где установлены общедомовые приборы учета, а плата начисляется по нормативам с квадратного метра (в статье «содержание жилого помещения» заложены нормы расхода воды и электричества на ОДН).

Согласно постановлению, которое вносит поправки в постановление правительства РФ от 13 августа 2006 г. №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…», раз в год, по его итогам будет производиться перерасчет стоимости ОДН в соответствии с реальными расходами ресурсов. И, соответственно, либо придется доплачивать, либо тебе вернут деньги, если, образно выражаясь, воды в доме утечет меньше, чем предусмотрено нормативом.

Меняется принцип начисления платы за ОДН в домах, где установлены общедомовые приборы учета, а плата начисляется по нормативам с квадратного метра. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Эти изменения оправдывают необходимостью устранить несправедливость: дескать, если в доме экономят ресурсы и значения ОДН ниже нормативных, то жильцы переплачивают на воду и свет в подъездах, то есть платят за не оказанные (не потребленные ими) услуги.

— Это теоретически, а на практике совершенно непонятно и непредсказуемо, и мы вряд ли поймем до того, как получим перерасчет, в какую сторону он будет производиться — в большую или меньшую, — считает юрист Владлен Копвиллем. — Мы не знаем, сколько платит наша управляющая компания поставщикам ресурсов. Мы также не знаем, какова платежная дисциплина в доме. А от этого зависит, в какую сторону будет осуществляться перерасчет. Например, если дом небольшой, люди в нем относятся к оплате ЖКУ ответственно, в подвалах нет утечек воды, нет несанкционированных подключений к электросетям — есть шанс, что по итогам перерасчета вам вернут излишне уплаченное. А если дом большой, в нем много неплательщиков, коммуникации старые и потери на них большие — придется доплачивать.

«Главное — вовремя передать показания счетчиков»

— О размере перерасчета по итогам года говорить преждевременно, — согласен с юристом директор УК ЖКХ Московского района Олег Калимов. — Будет это возврат или доначисление, зависит от многих факторов. А первое, о чем надо предупредить собственников жилья — о том, что, согласно правительственному постановлению, с сентября 2022 года вводится еще одна статья расходов на ОДН — канализация. Если в доме горячая вода готовится с помощью ИТП, то объем ОДН по канализации будет рассчитываться по суммарному расходу на ОДН холодной и горячей воды, если же стоят газовые колонки — по расходу холодной.

«С сентября вводится еще одна статья расходов на ОДН — канализация», — предупредил директор УК ЖКХ Московского района Олег Калимов. Фото: kzn.ru

Второй важный момент, на который обратил внимание Олег Калимов в беседе с «Реальным временем», — это в прямом смысле момент снятия и передачи показаний квартирных счетчиков, от которого зависит размер начислений:

— У нас огромное количество людей, в основном пожилых, снимает показания квартирных счетчиков по старинке — 1-го числа. А передает их 25-го! В результате неучтенные в квартирах за эти 25 дней ресурсы ложатся на статью «ОДН». Да, потом, спустя месяц, их оплачивают, но образуется новый «ОДН» за счет вот этого лага с 1-го числа по 25-е. И к такому же результату приводит вообще любая несвоевременная передача показаний счетчиков. А каждая некорректность в начислениях влияет на размер ОДН, поскольку ресурсы-то через домовые счетчики проходят своевременно. По этой причине после вычета из показаний домового счетчика всех показаний квартирных приборов учета может остаться большой расход, который ляжет на ОДН.

По мнению собеседника издания, решение производить перерасчет зимой, по итогам года — после того, как в январе еще по нормативу будут выставлены платежки за декабрь, было, возможно, принято именно поэтому:

— Период отпусков закончится, люди, которые не сумели своевременно сдать показания счетчиков и заплатить за израсходованные ресурсы, сделают это, так что появится возможность вычленить реальные объемы ОДН и распределить их между собственниками пропорционально площади квартир. Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь к жильцам: пожалуйста, проявите дисциплинированность, снимайте и передавайте показания счетчиков 25 декабря — это выгодно в первую очередь вам!

Фото: Инна Серова

«Не откладывайте перерасчет на год»



— Так было и раньше, — напомнила специалист регионального центра НП «ЖКХ Контроль» по коммунальным вопросам Татьяна Емельянова в ответ на вопрос «Реального времени» о новом порядке расчетов за ОДН. — В домах, где часть собственников не установила квартирные счетчики, им начисляли плату за ЖКУ по нормативу, а перерасход распределяли на всех жильцов как ОДН — пропорционально площади жилья. Потом использовали другой способ — плата за ОДН рассчитывалась, исходя из норматива. Сейчас же в течение года начислять плату за ОДН будут по нормативу, а если по итогам года выяснится, что ресурсоснабжающая организация получила денег больше, чем поставила ресурсов, ей придется вернуть переплату. Если все окажется наоборот — жильцам придется доплатить.

Юрист регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Зоя Куклина пока не готова делать однозначные выводы, выиграют или проиграют собственники от нововведений, но склоняется к тому, что большинству жильцов, скорее всего, придется за ОДН платить больше, чем предусмотрено нормативом.

— Правительственное постановление предусматривает и другой порядок расчетов за ОДН — ежемесячно по факту, — напомнила Куклина. — На общедомовом собрании жильцы могут принять порядок, при котором ОДН определяется по факту ежемесячно, либо считать расходы на ОДН по среднему показателю, а по итогам года корректировать. Но если не провести собрание собственников и не выбрать порядок, то корректировки по умолчанию будут проводиться раз в год.

Если Олег Калимов уверяет, что перерасчет платы за ОДН в первом квартале следующего за расчетным года — это оптимальный вариант, то Зоя Куклина полагает, что, напротив, не стоит откладывать перерасчет на такой долгий срок:



— За год многое забудется, трудно будет доказать, что были аварии, утечки, которые УК не ликвидировала вовремя. Не откладывайте перерасчет на год — лучше утвердить на общем собрании собственников дома иной, более частый порядок перерасчета.

Солидарна с общественницей и замруководителя Госжилинспекции РТ Жанна Шишова — на вопрос «Реального времени», какой порядок перерасчетов, по ее мнению, выгоднее для жильцов, она ответила:



— Конечно, ежемесячный расчет по факту. За год многое забудется, те же аварии и утечки уйдут в прошлое, а сумма перерасчета по итогам года может оказаться большой. Гораздо удобнее расплачиваться по фактическому расходу регулярно. Кроме того, бывает, что течет, например, вода в подвале, а никто из жильцов заявку на устранение аварии не подает. Если по свежим следам людям единожды выставят большие счета за ОДН, это запомнится, и потом они будут уже гораздо внимательнее относиться к таким вещам.

Проверка не поможет

На вопрос, что делать тем собственникам квартир, которые по итогам перерасчета платы за ОДН получат необоснованно большие счета, «Реальному времени» ответила замруководителя Госжилинспекции РТ Жанна Шишова:

— Прежде всего следует обратиться в управляющую компанию за информацией. Собственники вправе ознакомиться, а УК обязана им предоставить данные из журнала — показания домовых приборов учета, суммарные значения показаний квартирных счетчиков и разъяснить, как вычислена разница между ними, которую отнесли на ОДН, какие площади включались в расчет.

— Но невозможно понять, куда утекли ресурсы, не имея информации о тех соседях, которые не установили квартирные приборы учета, нерегулярно сдают показания счетчиков, не платят за ЖКУ. Эти сведения УК должна предоставить собственнику?

— Закон их не обязывает это делать.

— А если собственник попросит Госжилинспекцию проверить, куда утекли вода и электроэнергия?

— Мы проверим правильность расчетов — посмотрим, какие показания счетчиков учитывались, какие площади. Если в доме была авария, например, прорыв водопровода, и в заявлении будет указано, когда это произошло, если это будет доказано, например, будет зафиксирован вызов аварийных служб или обращение в УК по этому поводу, мы проверим, не отнесли ли эти ресурсы на ОДН, и если отнесли, выдадим предписание устранить нарушение. Но если собственник не указывает в обращении ничего конкретного, а просто высказывает предположение, что была когда-то какая-то утечка — это не повод для перерасчета.

В Госжилинспекции РТ объяснили, что делать тем собственникам квартир, которые по итогам перерасчета платы за ОДН получат необоснованно большие счета. Фото: скриншот google.com/maps

Движение по «спасательному» кругу

Новый порядок расчетов за ОДН, на самом деле, — хорошо забытое старое. Напомним: понятие «общедомовые нужды» было введено более 10 лет назад, когда жилые дома стали оборудовать общедомовыми приборами учета и обнаружилась разница между их показаниями и суммарными показаниями квартирных счетчиков. Покрывать стоимость этой разницы было решено путем ее распределения между жильцами пропорционально площади квартир. А жильцы стали этому сопротивляться, поскольку на ОДН списывали не только воду на полив газонов и мытье полов в подъездах и электроэнергию на освещение этих подъездов, а все неучтенные квартирными приборами и нормативами потребления ресурсы.

Ребенку понятно, что платить за воду, которая утекла через гнилые трубы в подвал не только нецелесообразно, но и вредно: это значит спонсировать разрушение собственного дома нерадивой «управляшкой». Поэтому протесты были нешуточными. И в марте 2013 года проблему высоких расходов на ОДН в республике вынесли на обсуждение на самом высоком уровне — на совещании с участием президента Рустама Минниханова. Он тогда сделал вывод, что «проблема возникла только из-за того, что часть людей живет за счет других», и подчеркнул, что «это не ошибки государства, муниципалитета, не ошибка тарифного регулирования — это внутренние отношения между жильцами». Тогда же прошло масштабное обследование жилых домов на предмет выяснения причин завышения ОДН, которые порой были выше, чем внутриквартирное потребление электроэнергии и воды.

Российское правительство тогда не стало искать виноватых среди жильцов, а сделало правильные выводы и нашло способ простимулировать УК к добросовестной работе. В июле 2013 года постановлением №344 были ограничены до разумного размера объемы ресурсов, которые УК вправе списать на ОДН.

Жильцы противились распределению платы за ОДН пропорционально площади квартир. Фото: Инна Серова

Но в Татарстане уже в декабре 2013-го вновь вернули ненормированные ОДН. Причину озвучил на сессии Госсовета РТ тогдашний министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин: «Бремя недоначисленных платежей легло на управляющие компании», — дескать, они в результате оказались на грани разорения. Он огласил общий объем недоначисленных платежей за ОДН — 100 млн рублей.

Летом 2014 года Прокуратура РТ отреагировала на нарушение российского законодательства — только после того, как депутат набережночелнинского горсовета Татьяна Гурьева написала жалобу в российскую Генпрокуратуру. Житель автограда Федор Моисеев обратился в суд с иском об отмене незаконного постановления, Прокуратура РТ иск поддержала, но судебная баталия не состоялась — кабмин отменил постановление… и издал распоряжение того же содержания. Потом и распоряжение отменили — под вновь замаячившей угрозой суда. Если бы эти документы были признаны незаконными судом, жильцам произвели бы перерасчет за ОДН автоматически. А так — никто не пошел судиться, и деньги осели «спасательным кругом» на счетах УК и ресурсоснабжающих организаций, что точно не простимулировало их в починке сетей и латанию протечек.

Стимул пропал

С июня 2017 года российские регионы установили нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды — платить за превышение расходов стало обязанностью УК и ТСЖ. Тогда же Минстрой РФ разъяснил, что платить больше нормативов жильцы не должны, а меньше — могут. Если разница между показаниями домовых счетчиков и суммарными показаниями квартирных была меньше предусмотренной нормативом, жильцы были вправе оплачивать ОДН по факту.

А раз так, и возможность перерасчета в меньшую сторону, которой объясняют нынешние нововведения, уже была, то напрашивается вывод, что в России просто по восьмилетней давности примеру Татарстана узаконили право управляющих компаний покрывать убытки от плохой работы за счет жильцов.

С июня 2017 года российские регионы установили нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

На вопрос «Реального времени», будет ли, по ее мнению, новый порядок расчетов за ОДН стимулировать управляющие компании оперативно устранять аварии и утечки ресурсов или, наоборот, окажет расхолаживающее действие на их сотрудников, потому что их больше не будут «бить рублем» за нерадивость, Жанна Шишова ответила, что согласно действующему законодательству и договорам об управлении УК и так обязаны своевременно устранять аварии.

А казанский юрист Владлен Копвиллем убежден, что возможность выставить плату за ОДН по факту станет для управляющих организаций мощным расхолаживающим фактором:

— Ранее, чтобы вписаться в норматив, им надо было что-то делать — трубы чинить и так далее. Сейчас в случае чего за все утечки заплатят собственники.

И если исходить из опыта 2013 года, можно предположить, что по итогам годовых перерасчетов татарстанцы вряд ли переплатят за ОДН меньше 100 млн рублей. А с учетом ежегодного роста тарифов сумма переплат может оказаться и большей.