Бизнес-обзор: новый собственник OBI нарастил долю, у «Автократа» появился второй владелец

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На этой неделе в Татарстане произошли изменения в составе учредителей ряда крупных компаний. Вскоре после того, как ФАС согласовала компании «Гермес» увеличение ее доли в сети гипермаркетов OBI, юрлицо казанского магазина перешло под единоличный контроль фирмы, продавшей бизнес структурам «Севергрупп» Алексея Мордашева. Один собственник остался и у казанского туроператора «Спутник», а вот у «дочки» автопроизводственного холдинга «Автократ» челнинского бизнесмена и местного депутата Ильнура Исмагилова, напротив, появился второй владелец. Подробнее об этих сделках и других новостях предпринимательской сферы — в обзоре «Реального времени».

Казанский ОБИ перешел в одни руки

В среду компания «Сделай своими руками — Казань» — юрлицо местного гипермаркета OBI — утратила одного собственника. До недавнего времени 58% долей фирмы принадлежало АО «Аллонж», остальные 42% были у ООО «ОБИ ФЦ», подконтрольного поначалу тому же «Алонжу», а теперь — компании «Гермес». Однако с 9 июля 42% были переписаны на само общество, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

АО «Алонж» связывают с холдингом «Синдика» экс-президента Кабардино-Балкарии и сенатора Арсена Канокова. В апреле компания заявила о продаже своей доли в 25% в сети, как выяснил «Коммерсантъ», долю могли выкупить структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова, а развитием OBI может заняться подконтрольная «Севергрупп» сеть «Лента». Предполагалось, что холдинг Канакова рассчитывал выручить с продажи своих активов порядка 7—8 млрд рублей, однако бизнес в последнее время убыточен, так что эксперты оценивали сделку в меньшую сумму.

В среду компания «Сделай своими руками — Казань» — юрлицо местного гипермаркета OBI — утратила одного собственника. скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

Тогда же весной у трех из пяти российских юрлиц сети строительных гипермаркетов появился совладелец — по 25% в ООО «Сделай своими руками», ООО «ОБИ ФЦ» и ООО «Сделай своими руками — Северо-Запад» получила питерская компания «Гермес». Она была зарегистрирована в марте этого года, ее единственный владелец — Владимир Захватошин, полный тезка которого ранее упоминался в СМИ как советник руководителей оборонных предприятий.

В июне стало известно, что ФАС согласовала «Гермесу» увеличение его доли с 25% до 65%. Регулятор заявил, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке торговли стройматериалами. На протяжении последних трех лет сеть многократно меняла собственников, например, в 2023-м это произошло трижды.

Никулин стал единственным владельцем «Спутника»

Один из ведущих игроков казанского рынка туристических услуг «Спутник» на этой неделе также утратил одного из собственников. Юрлицо туроператора ООО «Спутник-Транс-Сервис-Казань», зарегистрированное 30 лет назад, принадлежало Евгению Никулину (66,67%) и Юрию Перцеву (33,33%). Однако в среду второй партнер вышел из уставного капитала общества.

Компания работает 60 лет, развивает как внутренний, так и внешний туризм. Первой в Татарстане вводила в практику организацию самостоятельных туристических чартеров в Турцию, ОАЭ, Египет. Отправляла первые организованные группы татарстанских туристов в Китай и Германию, выступила пионером в организации речных круизов по Волге на лайнерах, прежде доступных только иностранным гостям.

Компания работает 60 лет, развивает как внутренний, так и внешний туризм, организовывала первые речные круизы. Рената Валеева / realnoevremya.ru

Евгений Никулин ранее был вице-президентом Ассоциации турагентств Татарстана. В прошлом году его компания существенно нарастила выручку — до 222,6 млн рублей, прирост составил почти 300%. Чистая прибыль увеличилась до 24,3 млн.

В структуре «Автократа» — второй владелец

В понедельник в компании «Исмиль», которая входит в крупный автопроизводственный холдинг депутата горсовета Набережных Челнов IV созыва Ильнура Исмагилова, появился второй собственник. Это Олег Абдулаев, директор и совладелец еще двух челнинских — «Максвелла», ТД «Гарант-Энерго», и одной елабужской — «Мехтранс», фирм.

В «Исмиле» он стал миноритарием, получив всего 1% акций. Микропредприятие с уставным капиталом в 111 тысяч рублей занимается производством автомобильных кузовов, прицепов и полуприцепов. Фирма поставляла автокраны нефтяникам, в частности, дочкам «Транснефти», спецтехнику — Минлесхозу РТ и «Татэнерго». В июле 2022 года выступила поставщиком подъемного агрегата БАРС-80, оснащенного системой контроля параметров бурения и ремонта скважин БАРС, для ОАО «Грознефтегаз».

Правда, в прошлом году обороты компании резко упали: с 2 млрд до 98 млн рублей, чистая прибыль также сократилась в разы — с 1 млрд до 169 млн. Снизилась выручка и у челнинского «Завода буровых установок «Автократ» Исмагилова, хотя и не так значительно — до 3 млрд, а в ООО «Автократ», напротив, возросла до 1 млрд. Холдинг предлагает оборудование и спецтехнику для нефтедобывающей промышленности, оборудование для капремонта скважин, поставляет КАМАЗы к месторождениям, занимается производством металлоконструкций, а также запчастей к подъемным агрегатам. Имеет большую производственную базу площадью 13 тысяч кв. метров.

В компании «Исмиль», которая входит в крупный автопроизводственный холдинг депутата горсовета Набережных Челнов IV созыва Ильнура Исмагилова, появился второй собственник. скриншот с сайта ideputat.er.ru

Midea ушел из Татарстана, проблемы отельеров Закамья

Из других новостей бизнеса: китайский производитель бытовой и климатической техники Midea Group завершил процесс перевода производственного бизнеса из Татарстана в Белоруссию. Сборочное производство разместилось в свободной экономической зоне «Брест», где заявлена мощность — до 1 млн холодильников в год. До этого Midea открыла свой первый завод в «Алабуге», но теперь к ее российскому партнеру — ООО «Континент производственные решения» предъявлены иски о банкротстве. По мнению экспертов, китайцы поменяли юрисдикцию из-за риска наложения санкций. «Хотя российский рынок сбыта в пять раз больше всех вместе взятых стран ЕАЭС, но инвестор выбирает безопасные локации», — отметил инвестиционный аналитик Андрей Кочетков.

Проблемы развития обсудили отельеры и владельцы других средств размещения Закамья в рамках бизнес-бранча «Реального времени». Глэмпинги и загородные базы отдыха здесь заполнены на 80—95%. Очевиден рост спроса, сюда стремятся даже командировочные, но для них основной стимул — банальная нехватка отелей для бизнеса в Елабуге и Нижнекамске. Тренд на осознанное отношение к здоровью омолодил аудиторию санаториев и принес рост спроса на их услуги. Во второй части дискуссия приняла неожиданный поворот. Участники жаловались на вандализм гостей, которые пробивают стены, портят мебель и имущество, швыряются обувью в окна и заливают в бассейн алкоголь. На встрече говорили о необходимости повышать культуру потребителей.