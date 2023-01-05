Казанский OBI и российский бизнес сети вновь сменил владельца

Фото: пресс-служба "ОБИ"

Российский OBI трижды за год сменил владельцев

В Казани у магазина OBI вновь сменился владелец — им стала подмосковная компания «Модуль-2» Марины Мидовой. Фирме принадлежит 58% акций, еще 42% у ООО «ОБИ ФЦ», которое также перешло под контроль предпринимательницы. Сделка произошла в канун нового года.

Кроме казанского гипермаркета Мидова теперь владеет и другим российским бизнесом OBI. В последние дни декабря, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», она стала собственником всех юрлиц, под которыми немецкий холдинг OBI GmH работал в России с 2003 года. В собственности компании было 27 гипермаркетов, совокупная выручка принадлежащих ей ООО «Оби ФЦ», ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «Сделай своими руками — Казань» в 2021 году составляла 48,57 млрд рублей, чистый убыток — 2,44 млрд.

Фото: пресс-служба OBI

В марте прошлого года OBI GmH заявила о приостановке деятельности в России из-за спецоперации на Украине. В июле 2021 года материнская компания подписала соглашение о продаже российского бизнеса за 600 рублей, в результате 60% акций досталось бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, 40% — группе инвестиционно-строительных компаний MAX.

Однако в октябре у российского OBI вновь сменился владелец — собственником 90% стало ООО «Лесоперерабатывающий комбинат «Бокситогорский» Юрия Алымова, 10% сети перешло МОО «Центр по противодействию коррупции» Кирилла Ольхина. 29 и 30 декабря 2022 года российский бизнес сети в третий раз сменил собственника на компанию Мидовой.

Пожар и смена названия гипермаркетов

Под конец года, 9 декабря, в подмосковном гипермаркете OBI в Химках произошел сильный пожар, в результате которого погиб один человек. Огнем было охвачено порядка 15 тыс. кв. м, но по состоянию на 8.25 по мск пожар удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. метров. В экстренных службах сообщали, что обрушение произошло на площади 5 тыс. кв. м.

Сгоревший гипермаркет был первым российским магазином немецкой сети, который работал в стране с начала нулевых. Его площадь составляла 17,4 тыс. кв. м.

Фото: скриншот видео

В 27 магазинах DIY-сети OBI в России на момент продажи бизнеса работало около 5 тысяч сотрудников. Минувшей осенью российское подразделение немецкой сети гипермаркетов объявило ребрендинг.

Одно из юрлиц компании подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — на OBBI. Кроме того был зарегистрирован новый домен h-obi.ru.

Василя Ширшова