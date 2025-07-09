Китайский производитель Midea перенес сборку холодильников из Татарстана в Белоруссию

Midea Group перевела производство из России, а ее бывший завод в ОЭЗ «Алабуга» находится под угрозой банкротства

Китайский производитель бытовой и климатической техники Midea Group завершил процесс перевода производственного бизнеса из Татарстана в Белоруссию. Сборочное производство разместилось в свободной экономической зоне «Брест», где заявлена мощность — до 1 млн холодильников в год. До этого Midea открыла свой первый завод в «Алабуге», но теперь к ее российскому партнеру — ООО «Континент производственные решения» предъявлены иски о банкротстве. По мнению экспертов, китайцы поменяли юрисдикцию из-за риска наложения санкций. «Хотя российский рынок сбыта в пять раз больше всех вместе взятых стран ЕАЭС, но инвестор выбирает безопасные локации», — отметил инвестиционный аналитик Андрей Кочетков.

Китайский завод Midea в «Алабуге» под угрозой банкротства

Бывший российский партнер Midea Group по выходу на российский рынок — компания «Континент производственные решения» (КПР) попала под угрозу банкротства. Пять лет назад она запустила первый китайский завод по сборке холодильников в ОЭЗ «Алабуга» стоимостью 1 млрд рублей, а теперь отбивается от претензий кредиторов.

Арбитражный суд Татарстана в апреле — мае принял в производство иски трех бывших контрагентов общества: московского грузоперевозчика «ТЭК Оператор», авиаперевозчика «АсстрА Рус» и поставщика полиуретановых изделий ООО «Дау Изолан», совместного предприятия американского химического концерна Dow Chemical и российской компании «Изолан». Ранее каждый из них добился взыскания в совокупности около 200 млн рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Пока самый крупный долг китайского завода образовался перед российско-американским заводом «Дау Изолан», работающим во Владимире. До этого российско-американское СП, обеспечивающее елабужский завод полиуретановыми системами, добилось в суде взыскания 140 749,37 евро основного долга и 1 749 тысячи евро неустойки в рублях по курсу евро, установленному ЦБ на дату оплаты, говорится в решении суда Владимирской области.

— Долг предприятия образовался за продукцию, поставленную в 2024 году, — уточнили в компании, отвечая на запрос «Реального времени». — Попытки урегулирования задолженности в досудебном порядке предпринимались. Но контрагент вышел из переговорного процесса.

В настоящее время Арбитражный суд РТ принял к производству заявление химической компании, которое будет рассмотрено после проверки судом требований другого кредитора, уточнили в компании.



DNS выставил иск почти на 300 млн

Всего в картотеке арбитража Татарстана, Москвы, Владимира и Приморского края значится свыше 40 исков к должнику. Среди них выделяется иск федеральной дальневосточной сети бытовой техники DNS. ООО «ДНС Ритейл» в июне предъявило иск с требованием погашения задолженности в 292,8 млн рублей. В прошлом году выручка КПР составила 890,5 млн рублей, следует из данных «СПАРК-Интерфакса», но при этом компания понесла убытки в размере 639,9 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Midea Group является одним из крупнейших в мире производителей бытовой и климатической техники. В ноябре 2020 года китайский производитель с российским партнером ООО «Континент производственные решения» объявили о запуске производства холодильников мощностью 350 тысяч единиц в год. Сборка была размещена в индустриальном парке «Синергия-2» на площади 24 364 кв. м. Инвестиции составили 1 млрд рублей, сообщала пресс-служба ОЭЗ.

— Локализация в ОЭЗ «Алабуга» для нас важна в долгосрочной перспективе, поэтому мы надеемся на успешную реализацию проекта, — заявлял тогда вице-президент компании Midea Зел Цзян.

Руководил компанией «Континент производственные решения» Сергей Волченков, которому принадлежит 75% через ООО «Лайт Торг». До ухода Midea Group предприятие получило в 2023 году выручку в сумме 3,4 млрд рублей. В то время компания входила в топ-5 лидеров бытовой техники после Haier, Beko, Gorenje, Candy.

Побег в Белоруссию

Почему китайский завод с именитым брендом оказался в осаде кредиторов? Как выяснилось, предприятие прекратило выпуск холодильников в «Алабуге» еще в конце прошлого года, когда китайская корпорация Midea Group вышла из капитала КПР. По словам источников «Реального времени», китайский производитель начал искать возможность переноса сборочного производства из России на территорию стран Евразийского экономического сообщества. Выбирая из стран СНГ, китайцы решили остановиться в Белоруссии, в свободной экономической зоне «Брест».

В начале июня этого года на территории бывшего завода в Барановичах была запущена сборочная линия. Резидентом стало ООО «Мидеа Рефрижератор Мануфактуринг», зарегистрированное с участием Midea Group. В этом году предприятие собирается выпустить 10 тысяч холодильников — с перспективой доведения до 1 млн штук. В качестве одной из причин переноса производства в Белоруссию источники называют логистические сложности. Отгрузка компонентов происходит только при полной оплате, а товар идет через морские порты.

«Уход китайской корпорации Midea Group связан с новой стратегией развития», — прокомментировала ситуацию глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. По ее словам, на освободившиеся площади выстроилась очередь из желающих. На вопрос, может ли среди них быть иранская компания Entekhab Group, претендовавшая год назад на покупку завода, Минуллина ответила отрицательно. Глава АИР уверена, что к концу года на этом месте появится новый резидент. Интересно, что инвестиционное соглашение между КПР и Министерством экономики не расторгнуто, сказали в пресс-службе. Означает ли это возможность вернуться, в министерстве не стали уточнять.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Основатель DNS: «Чтобы рынок так падал в рублях, я не помню за 30 лет»

С одной стороны, спрос на бытовую технику упал до критического уровня, отмечают ретейлеры. По некоторым оценкам, падение продаж составило почти 15%. Причиной тому стало резкое сокращение потребительского кредитования на фоне высокой ключевой ставки. Если раньше около 50% покупок совершались в кредит, то сейчас этот показатель упал ниже 5%.

— Midea как марка была не очень популярна, — говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. — Во-вторых, они просчитались с объемом производства, потому что 350 тысяч штук — очень много. Такой потребности внутри рынка просто не было. В-третьих, с точки зрения экономики выгоднее привозить готовую продукцию, несмотря на то, что это крупная бытовая техника.

С другой стороны, средний чек покупки бытовой техники вырос на 15% за год. Крупная бытовая техника выросла в цене больше чем на 15%. Если говорить детально, то зависит от бренда. Но в среднем стоимость холодильников и стиральных машин дорожает на 20% в год, фенов и микроволновок — на 10% в год, что отталкивает покупателя.

«Закончился первый квартал [2025 года], и хочу сказать, что такой ситуации на рынке БТиЭ я не помню. У нас падает рынок. Нет, бывало, что рынок падал в штуках, он мог падать в долларах, он мог даже падать в реальных рублях (за вычетом инфляции). Но вот так, чтобы рынок падал просто в рублях, я не помню за все 30 лет бизнеса», — писал владелец DNS Дмитрий Алексеев в своем телеграм-канале.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Midea уступила Haier?

Может, китайские производители решили не воевать друг с другом на чужой территории и решили разделить сферы влияния? «Абсолютно нет, — уверен инвестиционный аналитик Андрей Кочетков. — Потому что и Midea, и Haier все равно будут продавать продукцию на российским рынке, им всем равно придется конкурировать за покупателя. И даже расположение в одной экономической зоне не помешало бы конкурировать на отдельно взятом рынке РФ», — пояснил он.

— На самом деле, причина смены юрисдикции заключается не в льготных условиях, потому что серьезных различий в налогообложении нет. Главная причина — санкции. При размещении производства в Белоруссии у китайцев больше возможностей для безопасной работы. Они исключили санкционные риски, — полагает он. — Это самое главное условие, которым, скорее всего, и руководствовался китайский производитель. Все остальные факторы ушли на второй план, потому что разница в несколько процентов по налоговым ставкам не играет существенного значения. А вот санкционные риски реально создают неприятные условия для китайских инвесторов, а кого-то отпугивают. Компании ищут более безопасные условия работы.

Конечно, Белоруссия тоже находится под санкциями, но не такими жесткими, как Россия, добавил он. Причем в отношении этой страны санкции не повторяются. При этом отсюда открывается выход и на рынок России, и на рынки стран евроазиатского экономического содружества. «Это не раздел рынков сбыта, потому что российский остается самым интересным. Даже если взять все рынки ЕАЭС, то они в пять раз меньше нашего», — отметил спикер.

Но сейчас для компании комфортнее работать в другой стране. «Когда закончится геополитический конфликт, то, возможно, производства переместятся в Россию. С логистической точки зрения здесь меньше расходов, потому что тянуть товары через Белоруссию не самое большое удовольствие. Но сейчас у Белоруссии остались возможности получать определенное количество комплектующих даже из Европы. Но главное — это санкционные риски», — подчеркнул он.