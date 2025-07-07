«Люди и рады бы переночевать в отеле, но не готовы платить 8—9 тысяч за номер»

В Нижнекамске не хватает отелей, во всем Закамье — глэмпингов, цены подбираются к московским, а в Елабуге, благодаря зарплатам на ОЭЗ, разгоняется внутренняя инфляция сферы услуг

Фото: Реальное время

Глэмпинги и загородные базы отдыха в Закамье заполнены на 80—95%. Очевиден рост спроса на эти средства размещения. Сюда стремятся на время поездки даже командировочные, но для них основной стимул — банальная нехватка отелей для бизнеса в Елабуге и Нижнекамске. Тренд на осознанное отношение к здоровью омолодил аудиторию санаториев и принес рост спроса на их услуги. В Набережных Челнах отмечается легкий спад заполняемости отелей, но игроки рынка спокойны — это естественная флуктуация. Отельеры вынуждены повышать цены, потому что растут их собственные издержки, однако существует предел, до которого гости готовы раскошеливаться. Об этих и других тенденциях ведения отельного и оздоровительного бизнеса в закамской промышленной зоне — в первой части репортажа с тематического бизнес-бранча «Реального времени».



Загрузка глэмпингов и загородных баз в Закамье доходит до 90% даже в будние дни

Куратор инвестиционных проектов Дирекции по природным территориям Института развития городов Татарстана Екатерина Егорова рассказала о том, что в сфере загородных объектов размещения по итогам статистики за 2024 год средняя загрузка держалась в районе 50%. Здесь есть ярко выраженная сезонность: проседание весной и осенью, зато пиковые значения загрузки на зимних каникулах и в летнее время. Средняя стоимость одного дня размещения в 2024 году составляла 11 300 рублей (в 2023 было 8 700 рублей).

— Мы точно видим, что объекты с ярко выраженной концепцией пользуются большим спросом. Концепция — наше все, если речь идет о загородных рекреационных объектах. Аттрактор, туристический продукт, как правило, создается внутри отеля. Продавать только проживание в домиках становится все сложнее. Сформированный продукт позитивно влияет не только на загрузку, но и на цену, — объясняла Екатерина Егорова. — Разумеется, самый высокий ценник держится в пределах Казанской агломерации, где сконцентрировано наибольшее количество объектов. У нас только в Зеленодольском и Лаишевском районах по 12 загородных объектов отдыха, в Верхнеуслонском районе — 10.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Что касается Закамья, то в Нижнекамском районе объектов в Дирекции не зарегистрировано, в Тукаевском районе их три. Недавно прошел конкурс на получение субсидии на модульные дома, и в Закамском районе будут строиться два новых объекта — «Камский маяк» на территории национального парка «Нижняя Кама» и большой загородный отель с номерным фондом более 150 номеров «Камская гавань» в Камских Полянах. И еще один проект в Закамье — автодвор «Кузкей» с помощью субсидии увеличит свой номерной фонд.

Что касается 2025 года, то официальной статистики еще нет, но как рассказывает Екатерина Егорова из бесед с бизнесом, загрузка загородных отелей и глэмпингов в конце зимы и весной у многих была ниже, чем в предыдущие периоды. Однако все равно нельзя сказать, что эта ниша в Закамье перенасыщена. У объектов с развитой инфраструктурой и набором дополнительных услуг загрузка доходит до 89%. Например, это объекты с термами, круглогодичным банным комплексом и бассейном — такие услуги нивелируют сезонность и плохую погоду. Конкуренция таким предложениям пока складывается небольшая.

Директор базы отдыха «Белая дача» Ирина Пылаева рассказывает, что в этом объекте загрузка, по сравнению с 2024 годом, слегка просела. Сказалась и недавняя отмена ключевых летних эвентов — музыкального фестиваля Бориса Березовского и Елабужской ярмарки. Особой сезонности в работе «Белой дачи» нет, потому что база работает в основном на сдачу домов под банкеты , дни рождения , свадьбы и торжества.

— Чувствуется, что люди стали экономить, но думаю, это потому, что год нелегкий для всех. Однако даже с учетом небольшого проседания в этом году, у нас загрузка доходит до 75%, даже в будние дни, — говорит Ирина Пылаева.



Управляющая загородным клубом Art House Галина Орехова рассказывает, что ее объект строился как глэмпинг премиум-формата, работает он с августа 2024 года. В зимний период клуб был загружен примерно на 60—70%, а летом — уже на 70—85%. Люди нашего города, хотят отдыхать красиво, в чистых, новых, современных домах с дизайнерскими воплощениями и красивыми панорамными видами. Отсюда и складывается ценообразование — качество материалов плюс комфорт отельного формата, в двух километрах от города. Все мы знакомы с треугольными домиками на двух, трех гостей в стиле A-frame, сейчас они немного теряют актуальность, мы решили опередить тенденции, построив такой загородный клуб в стиле Barnhouse. Цена в нем варьируется от 30—40 тысяч рублей за сутки, и при этом количество гостей для комфортного пребывания может быть увеличено до 15, что является большим преимуществом при бронировании.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Руководитель базы отдыха «Усадьба Багряж» в Тукаевском районе Евгений Левашов рассказывает, что 40% его отдыхающих — это жители Нижнекамска, четверть заполняемости обеспечивают гости из Челнов. В этом году на базе запущены четыре так называемых сферы — круглые домики в формате глэмпинга, через несколько недель откроются три модульных дома. Каждая сфера рассчитана на семью, состоящую из двоих взрослых и двоих детей, оборудована всем необходимым для отдыха, плюс чаном на открытом воздухе для принятия ванн. В модульных домах открываются баня. Загруженность — порядка 80%.

«Растущий тренд в санаторной сфере — здоровье здоровых»

Директор санатория «Жемчужина» Елена Шуралева рассказывает, что три года назад она приняла в руководство санаторий с многомиллионными долгами, подводом под банкротство и заполняемостью 12%. Сейчас заполняемость составляет 95% круглогодично. При этом едут в санаторий отдыхающие со всей России — от Калининграда до Хабаровска. Все потому что здравница имеет собственную лечебную воду по составу сульфатно-магниево-кальциево-натриевую и уникальный природный рассол, который представляет собой хлоридно-натриевый-борно-бромный раствор с большой концентрацией природных минералов. Этот рассол является основой для бальнеологических процедур при заболеваниях системы кровообращения, нервной системы, костно-мышечной системы и соединительных тканей, болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ, болезнях мочеполовой системы, проблемах кожи.



Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Спрос на санаторные услуги не просто вырос в последнее время: он взлетел. Причем возрастная категория контингента отдыхающих заметно сместилась в сторону более молодых людей: сказывается общий тренд на здоровый образ жизни в обществе. И если три года назад средний возраст гостя «Жемчужины» был 68 лет, то сейчас — 51 год. Это растущий тренд в санаторной сфере — здоровье здоровых!

И если в прежние времена путевка в санаторий приобреталась на 21 день, то сейчас, ввиду занятости отдыхающих, оптимальный курс пребывания в санатории от 10 до 14 дней. Под эту реальность составлена и программа лечения.

— У санатория есть своя стратегия развития, определенная до 2035 года. Но для эффективной деятельности санаторию необходимо не только наличие стратегии, но и постоянный анализ имеющейся стратегии, анализ степени ее соответствия сложившимся на данный момент условиям рынка. Без этого невозможны ни успешная деятельность, ни удержание своего сегмента на рынке санаторно-курортных услуг. Финансовое обеспечение реализации настоящей Стратегии осуществляется за счет собственных средств. У санатория нет спонсоров, нет инвесторов. Мы на полной самоокупаемости. Санаторий проходит стадию обновления: ремонтируется номерной фонд, его оснащение, увеличивается перечень медицинских услуг, улучшилось качество и разнообразие питания.

При этом мы несем серьезную социальную нагрузку: принимаем пенсионеров, инвалидов, мам с детьми-инвалидами, работников социальной сферы, людей на реабилитацию после кардиологических операций, реабилитируем бойцов СВО.

В 2024 году санаторий был признан в России лучшей здравницей по корпоративному оздоровлению, а в 2025 году — лучшей по общему оздоровлению. И когда готовился этот материал, решением Кабинета Министров Республики Татарстан санаторий получил статус курорта регионального значения.

«Текущий год показал незначительное снижение средней загрузки по сравнению с предыдущими периодами»

Управляющая отельным комплексом KamaRooms Людмила Лаврентьева описывает ситуацию со спросом в отрасли городских отелей. Набережные Челны сложно назвать туристическим городом — все-таки здесь преобладают деловые поездки. А значит, и загрузка отелей, как правило, на пике во время делового сезона — начиная с осени. Лето обычно было менее интенсивным. Однако в последние годы отмечается всплеск транзитного туризма по всей стране — люди из соседних регионов едут летом отдыхать и останавливаются по дороге в Челнах.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

В 2025 году отельеры отмечают спад, по сравнению с предыдущими периодами, Людмила Лаврентьева объясняет:

— В течение нынешнего года у нас средняя загрузка незначительно меньше, чем в 2023-м. Но этого ожидали многие отельеры: после любого пика бывает спад. Уже в феврале об этом говорила вся наша сфера. Это происходит по разным причинам. Нам, как и всем в отрасли, пришлось скорректировать ценовую политику в условиях роста налоговой нагрузки, увеличением фонда оплаты труда и прочих затрат. Однако мы осознаем пределы платежеспособности нашей целевой аудитории — именно поэтому мы адаптировали ценовую политику, что позволило нам оптимизировать загрузку. Это вновь подтвердило: ценовой фактор остается ключевым для гостей.

В Нижнекамске спрос превышает предложение, в Челнах всего достаточно, а в Елабуге отелей не хватает на всех командировочных и туристов

Людмила Лаврентьева рассказывает, что управляющая компания отеля Kama Rooms открыла еще и хостел в Нижнекамске. Она объясняет это бизнес-решение нехваткой объектов размещения в городе нефтехимии. В Нижнекамске на данный момент есть несколько отелей, однако присутствующие на бранче считают, что стоимость чрезмерна для небольшого промышленного города.

— Объективно всем понятно, почему там такой уровень цен. В Нижнекамске действительно спрос превышает предложение, там мало вариантов для комфортного размещения с учетом того что большой туристический поток едет в Нижнекамские термы.

А вот в Набережных Челнах, по ее мнению, средств размещения достаточно. Бывает пиковая загрузка — как правило, в течение бизнес-сезона она захватывает дни со вторника по четверг. Зато в выходные дни идет «провисание» — то есть в отелях Челнов ситуация прямо противоположная загрузке загородных баз отдыха и глэмпингов.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

В Елабуге, как считают присутствующие, тоже не помешало бы добавить средств размещения: помимо немалого туристического потока, сюда приезжает еще много командировочных, бизнес-посетителей, которые едут в ОЭЗ «Алабуга». Наличествующие отели и хостелы не всегда справляются с потоком, и даже рынок посуточной сдачи квартир недостаточен. Поэтому, кстати, многие командировочные занимают на время поездок загородные базы отдыха. Как рассказывает Ирина Пылаева, на «Белой даче» и этот контингент бывает широко представлен.

А коль скоро есть свободное место в нише, часть его решил занять Дмитрий Капин: он планирует открыть отель на 15 номеров в объекте исторического наследия, который купил за рубль под реконструкцию и приспособление к современным условиям. Это старинный купеческий особняк в сердце исторической Елабуги, на улице Тойминской.

— На самом деле первой мыслью моей было взять этот особняк, сделать его и жить там самому. Но потом в разговоре с Гульзадой Ракиповной Руденко возникла мысль о том, чтобы обустроить там отель. Потому что не хватает номерного фонда в городе на время проведения различных мероприятий. А ведь мы двигаемся к тому, что мероприятий будет больше — есть даже разговор о том, чтобы сделать Елабужскую ярмарку круглогодичной. А наш особняк — не обособленный. Там комплекс исторических зданий, который планируется в дальнейшем развивать в единой стилистике и тематике. Будут хостел, ресторан, пешеходная улица, торговые ряды — это будет целый исторический квартал, в который вернется жизнь. Чтобы вы понимали, это была оживленная часть города, но в один прекрасный момент она взяла и «умерла». Здесь перестали гулять, закрылись все кафе, бары. Весь город перебрался в верхнюю часть, хотя в нижней части красиво, уютно, спокойно. Но нет ничего, что могло бы заинтересовать население — туда просто незачем идти, — рассказывает Дмитрий Капин. — Мы посчитали математику, и у нас получилось, что даже если заполняемость в отеле будет только шесть месяцев в году, то он однозначно выйдет на самоокупаемость.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Что касается загородных объектов размещения, то глэмпиньеры и менеджеры баз отдыха единодушны в своем мнении о том, что их не хватает по всему Закамью. Эта ниша способна переварить и новых игроков, но есть загвоздка — в том, чтобы найти землю под рекреационное использование. К Галине Ореховой обращались инвесторы из Альметьевска и просили создать там подобный объект. Однако дело застопорилось: свободной земли под рекреацию найти не удалось — ни на кадастровых картах, ни в формате перепродажи.

«Елабуга — небогатый город. Цены на жилье и услуги завышены искусственно!»

Возвращаясь к ситуации с «задранными» ценниками, Елена Шуралева размышляет о том, что всем сейчас приходится поднимать цены, но в этом важна мера. По ее мнению, казанский, московский и питерский ценники на отели уже сейчас не различаются. Более того, в обеих столицах можно найти приличную гостиницу дешевле, чем в Казани.

— Сам собой напрашивается вопрос: а с чего бы вдруг? — рассуждает эксперт. — А в Челнах и в Нижнекамске откуда такой ценник? Поэтому, кстати, и к нам в санаторий тоже начинают заселяться командировочные! Потому что в ту же цену у нас включены еще и оздоровительные услуги, даже если бронировать всего на три дня. Так что сейчас, когда у нас есть свободные номера, мы их выставляем на букинг, и они «улетают»!

Людмила Лаврентьева отвечает на этот вопрос: отельеры поднимают цены в связи с ростом загрузки. Но рано или поздно наступает предел для потребителя.

— При этом отельеров тоже можно понять. Изменения в налогообложении, связанные с применением НДС, текущая инфляция, туристический налог, ФОТ возрос немыслимо, по сравнению с несколькими годами ранее. Это все повлекло за собой снижение рентабельности. Поэтому мы все сейчас нуждаемся в том, чтобы выстраивать правильное ценообразование, маркетинговую стратегию и улучшать качество оказываемых услуг.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Мы все сейчас нуждаемся в том, чтобы выстраивать правильное ценообразование, маркетинговую стратегию и улучшать качество оказываемых услуг.

Ирина Пылаева признается: повышение цен на «Белой даче» — это и ответ на текущую инфляцию (которая в фактическом выражении существенно превышает официальные цифры Центробанка), и вынужденный ход для наполнения фонда оплаты труда. ОЭЗ «Алабуга» взвинтила зарплаты в Елабуге, и остальные горожане стали ориентироваться на эти суммы. А чтобы поднимать заработную плату, приходится искать источники средств. И кроме как увеличить ценник на услуги, других вариантов просто не находится. Ведь «Белая дача», хоть и принадлежит АО «Эссен Продакшн АГ» тем не менее живет на полной самоокупаемости.

— Мы должны это все заработать. А еще у нас есть вопрос с обслуживанием — цена на все работы выросла ровно в два раза, — объясняет Ирина Пылаева. — В Елабуге чрезмерно раздуты цены вообще на все услуги. Ведь вообще-то Елабуга — небогатый город. У нас цены на жилье и на услуги завышены искусственно! Соответственно, и мы вынуждены поднимать цены, чтобы оставаться на плаву, потому что у нас раздуваются издержки.

Выходит, что «Алабуга» служит своеобразным «магнитом», от которого по небольшой Елабуге расходятся волны инфляции, при этом реальные доходы населения города за пределами особой экономической зоны объективно не растут.