Центр занятости населения: в Казани фиксируется охлаждение рынка труда

В столице Татарстана снижается количество вакансий

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в первом полугодии этого года фиксируется охлаждение рынка труда. Об этом в ходе оперативного совещании сообщил директор Центра занятости населения столицы Татарстана Тимур Муллин.

— Работодатели вошли в период отчаяния, число вакансий по всем сферам сократилось, гонка зарплат замедлилась, — сказал он.

Так, за первое полугодие 2025 года количество вакансий на портале «Работа России» сократилось почти в два раза по отношению к аналогичному периоду 2024 года — с 14 тыс. до 8 тыс. При этом число резюме за этот период возросло на 30%. Индекс рынка труда (соотношение количества активных резюме к числу вакансий) увеличился на три пункта. Если в 2024 году на одну вакансию приходилось в среднем 3,2 резюме, то в 2025 году — уже 6,2.

— Снижение количества вакансий — это не признак исчезновения дефицита, а скорее — потери оптимизма. Зачем заявлять, если все равно никого не найдешь, — пояснил Муллин.

При этом в Казани продолжает фиксироваться исторический минимум безработицы — 0,17%. Так, в столице Татарстана насчитывается 1,1 тыс. безработных, а открыто 7,1 тыс. вакансий. Таким образом, на одного безработного в городе приходится шесть предложений.

Елизавета Пуншева