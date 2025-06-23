В Казани зафиксировали исторический минимум безработицы

Но работодатели продолжают нарушать размеры и сроки выплаты зарплат

Фото: взято с сайта kzn.ru

В Казани чуть более тысячи безработных

В Казани фиксируется исторический минимум безработицы — 0,17%. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Так, в столице Татарстана насчитывается 1,1 тыс. безработных, а открыто 7,1 тыс. вакансий. Таким образом, на одного безработного в городе приходится шесть предложений.

По словам Шакирова, тенденция на сокращение безработицы начала фиксироваться после ковидного 2020 года — тогда в Казани количество безработных людей резко возросло с 3,5 тыс. до 17 тыс. В 2021 году без трудоустройства в городе оставались уже 4,6 тыс. человек.

— Мы с вами помним, когда не было работы во время кризисов. Счастливы были, когда производства запускались. Сегодня дефицит кадров — самый большой вызов и для наших предприятий. В оборонной промышленности чуть получше ситуация. Там подняли заработную плату, начали заниматься с молодежью. Это большой вопрос, и решать его надо на системной основе. Благо примеры хорошие есть, их надо транслировать, — обозначил Шакиров.

Наибольший спрос на кадры сложился в сфере промышленности (12,7 тыс. вакансий), здравоохранения, образования и культуры (около 5 тыс.), строительства (более 5 тыс.). Наиболее востребованными профессиями остаются водители, сборщики, машинисты компрессорных установок и комплектовщики. В бюджетных отраслях — врачи и медсестры.

143,2 тыс. казанцев являются самозанятыми. Причем 58,9 тыс. неактивны, из них 28 тыс. человек не имеют основного места работы. Это, по словам Шакирова, негативно влияет как на республиканский бюджет, так и на накопления и защиту трудовых прав граждан. Комиссия по противодействию нелегальной занятости уже сняла с учета самозанятых 4,6 тыс. человек.



15 организаций Казани задерживают зарплату

Несмотря на улучшение положения в направлении безработицы, в Казани все еще фиксируются нарушения со стороны работодателей. За 5 месяцев в городе вычислили 61 организацию, которые не оплачивали сотрудникам социальный минимум, рассказал замруководителя исполкома.

Всего в этом году на минимальный размер оплаты труда проверили 2,7 тыс. компаний. За нарушения ликвидировали 278 из них. Чаще всего причиной нарушений оказывались неполный рабочий день или почасовая оплата.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего во втором квартале 2025 года по выплате МРОТ сотрудникам планируется проверить 269 организаций Казани. Чаще всего его не выплачивают в сферах охраны, торговли и строительства.

Задержки зарплат за пять месяцев фиксировали в 15 компаниях. Из них 40% объявили о банкротстве (задолженность погашена), 20% являются экономически неактивными. Оставшиеся 40% обязуются выплатить 68,3 млн рублей. Зарплаты задержали 97 сотрудникам.

В 2025 году на производстве произошло 5 смертельных случаев

Актуальной проблемой остается и травматизация на рабочем месте, продолжил Шакиров. Так, за первые 5 месяцев этого года произошло 15 несчастных случаев, а за весь прошлый год — 31.

В результате 15 инцидентов скончались 5 человек, еще 10 получили тяжелые травмы. В прошлом году зафиксировали 7 летальных исходов и 24 тяжелые травмы.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Шакиров отметил, что самый высокий уровень травматизма отмечается на производстве, при этом на стройках количество таких случаев снижается. В связи с этим ведомства смещают вектор. Так, планируется проверить четыре строительные площадки и шесть производственных объектов.

Елизавета Пуншева