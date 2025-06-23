В Казани зафиксировали исторический минимум безработицы
Но работодатели продолжают нарушать размеры и сроки выплаты зарплат
В Казани чуть более тысячи безработных
В Казани фиксируется исторический минимум безработицы — 0,17%. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.
Так, в столице Татарстана насчитывается 1,1 тыс. безработных, а открыто 7,1 тыс. вакансий. Таким образом, на одного безработного в городе приходится шесть предложений.
По словам Шакирова, тенденция на сокращение безработицы начала фиксироваться после ковидного 2020 года — тогда в Казани количество безработных людей резко возросло с 3,5 тыс. до 17 тыс. В 2021 году без трудоустройства в городе оставались уже 4,6 тыс. человек.
— Мы с вами помним, когда не было работы во время кризисов. Счастливы были, когда производства запускались. Сегодня дефицит кадров — самый большой вызов и для наших предприятий. В оборонной промышленности чуть получше ситуация. Там подняли заработную плату, начали заниматься с молодежью. Это большой вопрос, и решать его надо на системной основе. Благо примеры хорошие есть, их надо транслировать, — обозначил Шакиров.
Наибольший спрос на кадры сложился в сфере промышленности (12,7 тыс. вакансий), здравоохранения, образования и культуры (около 5 тыс.), строительства (более 5 тыс.). Наиболее востребованными профессиями остаются водители, сборщики, машинисты компрессорных установок и комплектовщики. В бюджетных отраслях — врачи и медсестры.
143,2 тыс. казанцев являются самозанятыми. Причем 58,9 тыс. неактивны, из них 28 тыс. человек не имеют основного места работы. Это, по словам Шакирова, негативно влияет как на республиканский бюджет, так и на накопления и защиту трудовых прав граждан. Комиссия по противодействию нелегальной занятости уже сняла с учета самозанятых 4,6 тыс. человек.
15 организаций Казани задерживают зарплату
Несмотря на улучшение положения в направлении безработицы, в Казани все еще фиксируются нарушения со стороны работодателей. За 5 месяцев в городе вычислили 61 организацию, которые не оплачивали сотрудникам социальный минимум, рассказал замруководителя исполкома.
Всего в этом году на минимальный размер оплаты труда проверили 2,7 тыс. компаний. За нарушения ликвидировали 278 из них. Чаще всего причиной нарушений оказывались неполный рабочий день или почасовая оплата.
Всего во втором квартале 2025 года по выплате МРОТ сотрудникам планируется проверить 269 организаций Казани. Чаще всего его не выплачивают в сферах охраны, торговли и строительства.
Задержки зарплат за пять месяцев фиксировали в 15 компаниях. Из них 40% объявили о банкротстве (задолженность погашена), 20% являются экономически неактивными. Оставшиеся 40% обязуются выплатить 68,3 млн рублей. Зарплаты задержали 97 сотрудникам.
В 2025 году на производстве произошло 5 смертельных случаев
Актуальной проблемой остается и травматизация на рабочем месте, продолжил Шакиров. Так, за первые 5 месяцев этого года произошло 15 несчастных случаев, а за весь прошлый год — 31.
В результате 15 инцидентов скончались 5 человек, еще 10 получили тяжелые травмы. В прошлом году зафиксировали 7 летальных исходов и 24 тяжелые травмы.
Шакиров отметил, что самый высокий уровень травматизма отмечается на производстве, при этом на стройках количество таких случаев снижается. В связи с этим ведомства смещают вектор. Так, планируется проверить четыре строительные площадки и шесть производственных объектов.
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