Минниханов поручил провести День семьи, любви и верности в Татарстане на самом высоком уровне

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать все мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, на самом высоком уровне и ориентировать их на широкую семейную аудиторию. Соответствующее заявление было сделано на совещании в Доме Правительства.

Праздник, отмечаемый 8 июля, символизирует единство, гармонию и взаимопонимание в семье, подчеркивая значимость семейных ценностей.

Минниханов напомнил, что 1 июля в муниципальных районах республики стартовал проект «Семейная неделя» под общим слоганом «Татарстан — территория счастливых семей».

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности на республиканском уровне, 8 июля состоится церемония вручения микроавтобусов многодетным семьям, в которых воспитывается 10 и более детей. Также запланировано проведение фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез».

В честь праздника в городе пройдет несколько мероприятий. Подробнее — в материале.

Рената Валеева