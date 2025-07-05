В парке «Елмай» состоялось торжественное вручение медалей «За любовь и верность» 12 семейным парам, прожившим в браке от 30 до 50 лет. Мероприятие прошло в рамках семейной недели, в течение которой в Татарстане организовано более 600 событий.

«Эти семьи — пример крепости устоев, воспитавшие достойных детей и внуков», — отметила начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина. Среди награжденных — многодетные семьи, трудовые династии и семьи участников СВО.

Супруги Серазетдиновы (47 лет вместе) и Шаягзамовы (44 года вместе) поделились секретами семейного счастья: взаимопонимание, традиции и единство. Праздник завершился торжественной регистрацией брака и гимном семьи.