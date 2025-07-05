Бизнес-обзор: новый шеф «дочки» КВЗ, у Шамиля Мингазова обанкротилась еще одна компания
На этой неделе кадровые изменения произошли в АО «Заречье», дочернем предприятии Казанского вертолетного завода, — бессменный руководитель Леонид Локай, управлявший компанией почти четверть века, покинул пост. У банкрота, экс-главы «Заинского сахара» Шамиля Мингазова потерпела крах еще одна компания — «Регавтоторг», поставлявшая автобусы в Армению. Один из совладельцев нефтесервисной компании «ТНГ-Контур» Ренат Валеев вышел из капитала общества — сейчас он отбивается от судебных претензий к другой своей фирме. Подробнее об этих и других новостях татарстанского бизнеса — в обзоре «Реального времени».
Ушел бессменный директор «дочки» КВЗ
Со вторника у «дочки» Казанского вертолетного завода — АО «Заречье» новый генеральный директор — Александр Зубов, бывший руководитель и собственник ликвидированной фирмы «Авиатор». Это первая смена руководства в компании, подконтрольной КВЗ, — с момента основания ею 23 года управлял Леонид Локай, сын известного казанского ученого, заслуженного деятеля науки и техники РФ и РТ, заслуженного профессора КАИ Виктора Локая.
Ранее прежний шеф «Заречья» был совладельцем общества и еще ряда казанских фирм, занятых в разных сферах деятельности. В их числе завод «Старт» по производству клеев и пленки для авиа— и вертолетостроения. Еще в 2021 году ему принадлежало 24,25% акций предприятия, но затем их выкупил Вадим Лигай, бывший глава Казанского вертолетного. На сегодня Леонид Локай руководит только ООО «Динамикс», специализирующимся в области права и бухучета.
Что касается «дочки» КВЗ, предприятие занимается поставкой различным российским силовым структурам медицинских вертолетных и самолетных модулей. Среди его заказчиков — МВД, Росгвардия, МЧС, Минобороны и другие ведомства. Правда, последние пять лет «Заречье» ведет убыточную деятельность. Наибольшая выручка у компании была в 2023 году — 98,2 млн рублей, но в прошлом году оборот упал на 65%, до 34,8 млн, при этом убыток составил почти 2 млн.
Кредиторы забрали еще один актив экс-главы «Заинского сахара»
Арбитражный суд Татарстана на этой неделе принял решение объявить банкротом еще одно предприятие «сахарного генерала» Шамиля Мингазова — ООО «Регавтоторг». Компания выступала официальным дистрибьютором китайского производителя автобусов, электробусов и троллейбусов Yutong. Оказывала полный спектр услуг по продаже и обслуживанию машин этой марки в России. Кроме того, была представителем «КузбассAвто», единственного в Сибири автосборочного предприятия, занимающегося сборкой и выпуском автобусов иностранных брендов.
Подвели «Регавтоторг» поставки пассажирских автобусов в Армению. В 2021 году он заключил с ереванской компанией «Мульти Транспорт» договор купли-продажи на 40 «ютонгов». Техника должна была выйти на маршруты общественного транспорта в Котайкской области. Сумма сделки составила более 213 млн рублей. Компания Мингазова поставила автобусы, но у нее возникли разногласия с заказчиком по вопросу уплаты утильсбора. «Регавтоторг» сообщил, что его счета в банках арестованы, поэтому стороны подписали допсоглашение. Продавец его не исполнил, и покупатель пошел в суд, требуя 30,7 млн рублей.
Бенефициаром истца — ереванской компании «Мульти Транспорт» — называют Нвера Царукяна, старшего сына экс-депутата парламента, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Татарстанский арбитраж удовлетворил требования фирмы, объявив «Регавтоторг» несостоятельным и открыв конкурсное производство сроком на 6 месяцев до 10.12.2025. Конкурсным управляющим должника назначен Владимир Симанихин, член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».
Это уже вторая обанкротившаяся фирма Мингазова, двумя годами ранее крах потерпела и его «Торгово-промышленная компания «РАСАТ» по аренде и управлению недвижимостью. Сам предприниматель — банкрот с декабря 2023 года, основанием послужили требования «Заинского сахара» о взыскании убытков, которые суд удовлетворил на сумму в 373 млн рублей. В компании считают, что в течение 2015—2017 годов прежний директор продавал сахар аффилированным и подконтрольным лицам, а предприятие этих денег не получило.
В марте 2020 года Шамиль Мингазов получил условный срок в 4,5 года по уголовному делу о растрате сырья на предприятии. В октябре 2022 года вновь предстал перед судом по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями с ущербом в 120 млн рублей. Потерпевшими по делу признали ФНС и «Заинский сахар». Вину Мингазов не признал, как и по первому уголовному делу.
«ТНГ-Контур» перешел в одни руки
В понедельник стало известно, что из состава учредителей татарстанской компании «ТНГ-Контур», оказывающей услуги бурения скважин нефтяникам, вышел один из совладельцев. Это миноритарный акционер Ренат Валиев, доля которого в 1% была переписана на само общество. Остальные 99% по-прежнему у подконтрольной директору компании Иреку Нурмехаметову фирмы «Интерстрой».
У Валиева осталась еще одна фирма — азнакаевская «Трансимперия», которая задействована в отрасли грузового автотранспорта. Она задолжала компании «Газпромбанк автолизинг» 7,8 млн рублей в рамках договора о лизинге, и та обратилась в суд. Сама транспортная фирма требует 12,2 млн рублей от АО «Трест Камдорстрой» известного челнинского дорожника Тагира Сунгатуллина.
Компания «ТНГ-Контур» на рынке с 2008 года, ее основала «ТНГ-Групп» (входит в холдинг «ТаграС» Шафата Тахаутдинова). У предприятия большой штат сотрудников с опытом оказания комплексных услуг в области добычи нефти и газа. Обслуживает и ремонтирует скважины 24 укомплектованными бригадами, имеет полный комплект спецтехники.
Ранее «Реальное время» рассказало об уголовном деле в отношении одного из технологов «ТНГ-Контур» Радика Сафуанова. Бывший сотрудник был арестован в апреле 2022 года по обвинению в масштабном хищении. С охраняемых объектов республики вывезли и сдали на металлолом 750 тонн насосно-компрессорных труб, которые по бумагам якобы направили на ремонт и оснащение скважин и нефтепроводов. Аферу вскрыли, когда сотрудники службы безопасности крупной компании наведались в пункт приема цветмета и обнаружили там часть своего оборудования. На следствии две потерпевшие компании заявили об ущербе в 53 млн рублей, а технолог признал вину.
Низкая загрузка отелей и приостановленный проект сооснователя KazanExpress
К другим новостям бизнеса. Татарстанские отельеры сообщили о низкой загрузке гостиниц. Так, загрузка отелей в Казани за первую половину июня составила всего 60%, в «высокий сезон» — это довольно низкий показатель. Такие резкие колебания спроса приводят к большим колебаниям доходов и организационным трудностям, именно поэтому в гостиницах вынуждены повышать цены, отмечают участники рынка. Насколько подорожало проживание в отелях по сравнению с другими крупными городами, от чего зависит ценообразование и как повысить привлекательность города — в интервью «Реальному времени» рассказала директор УК «Зорге Хоспитэлити» Татьяна Ильченко.
Власти Тюлячинского района приостановили процесс перевода земель по заявлению татарстанского создателя маркетплейсов Линара Хуснуллина. Бизнесмен поставил на паузу собственный девелоперский проект на родине, в Тюлячинском районе Татарстана. Сооснователь KazanExpress полгода назад подавал заявку на перевод участка под строительство глэмпингов, но не представил бизнес-план с источниками финансирования. «Недавно приезжал в Тюлячи, сказал, что не отказывается от участка, но пока занят», — растеряны местные власти. «Землями вокруг Казани активно интересуются москвичи, хотят строить зоны отдыха, вплоть до Камского Устья», — сообщили участники рынка.
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