Бизнес-обзор: новый шеф «дочки» КВЗ, у Шамиля Мингазова обанкротилась еще одна компания

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На этой неделе кадровые изменения произошли в АО «Заречье», дочернем предприятии Казанского вертолетного завода, — бессменный руководитель Леонид Локай, управлявший компанией почти четверть века, покинул пост. У банкрота, экс-главы «Заинского сахара» Шамиля Мингазова потерпела крах еще одна компания — «Регавтоторг», поставлявшая автобусы в Армению. Один из совладельцев нефтесервисной компании «ТНГ-Контур» Ренат Валеев вышел из капитала общества — сейчас он отбивается от судебных претензий к другой своей фирме. Подробнее об этих и других новостях татарстанского бизнеса — в обзоре «Реального времени».

Ушел бессменный директор «дочки» КВЗ

Со вторника у «дочки» Казанского вертолетного завода — АО «Заречье» новый генеральный директор — Александр Зубов, бывший руководитель и собственник ликвидированной фирмы «Авиатор». Это первая смена руководства в компании, подконтрольной КВЗ, — с момента основания ею 23 года управлял Леонид Локай, сын известного казанского ученого, заслуженного деятеля науки и техники РФ и РТ, заслуженного профессора КАИ Виктора Локая.

Ранее прежний шеф «Заречья» был совладельцем общества и еще ряда казанских фирм, занятых в разных сферах деятельности. В их числе завод «Старт» по производству клеев и пленки для авиа— и вертолетостроения. Еще в 2021 году ему принадлежало 24,25% акций предприятия, но затем их выкупил Вадим Лигай, бывший глава Казанского вертолетного. На сегодня Леонид Локай руководит только ООО «Динамикс», специализирующимся в области права и бухучета.

Еще в 2021 году Локаю принадлежало 24,25% акций предприятия, но затем их выкупил Вадим Лигай, бывший глава Казанского вертолетного завода. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что касается «дочки» КВЗ, предприятие занимается поставкой различным российским силовым структурам медицинских вертолетных и самолетных модулей. Среди его заказчиков — МВД, Росгвардия, МЧС, Минобороны и другие ведомства. Правда, последние пять лет «Заречье» ведет убыточную деятельность. Наибольшая выручка у компании была в 2023 году — 98,2 млн рублей, но в прошлом году оборот упал на 65%, до 34,8 млн, при этом убыток составил почти 2 млн.

Кредиторы забрали еще один актив экс-главы «Заинского сахара»

Арбитражный суд Татарстана на этой неделе принял решение объявить банкротом еще одно предприятие «сахарного генерала» Шамиля Мингазова — ООО «Регавтоторг». Компания выступала официальным дистрибьютором китайского производителя автобусов, электробусов и троллейбусов Yutong. Оказывала полный спектр услуг по продаже и обслуживанию машин этой марки в России. Кроме того, была представителем «КузбассAвто», единственного в Сибири автосборочного предприятия, занимающегося сборкой и выпуском автобусов иностранных брендов.

Компания выступала официальным дистрибьютором китайского производителя автобусов, электробусов и троллейбусов Yutong. взято с сайта wikimedia.org/Stolbovsky

Подвели «Регавтоторг» поставки пассажирских автобусов в Армению. В 2021 году он заключил с ереванской компанией «Мульти Транспорт» договор купли-продажи на 40 «ютонгов». Техника должна была выйти на маршруты общественного транспорта в Котайкской области. Сумма сделки составила более 213 млн рублей. Компания Мингазова поставила автобусы, но у нее возникли разногласия с заказчиком по вопросу уплаты утильсбора. «Регавтоторг» сообщил, что его счета в банках арестованы, поэтому стороны подписали допсоглашение. Продавец его не исполнил, и покупатель пошел в суд, требуя 30,7 млн рублей.

Бенефициаром истца — ереванской компании «Мульти Транспорт» — называют Нвера Царукяна, старшего сына экс-депутата парламента, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Татарстанский арбитраж удовлетворил требования фирмы, объявив «Регавтоторг» несостоятельным и открыв конкурсное производство сроком на 6 месяцев до 10.12.2025. Конкурсным управляющим должника назначен Владимир Симанихин, член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Татарстанский арбитраж удовлетворил требования фирмы, объявив «Регавтоторг» несостоятельным и открыв конкурсное производство сроком на 6 месяцев до 10.12.2025. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Это уже вторая обанкротившаяся фирма Мингазова, двумя годами ранее крах потерпела и его «Торгово-промышленная компания «РАСАТ» по аренде и управлению недвижимостью. Сам предприниматель — банкрот с декабря 2023 года, основанием послужили требования «Заинского сахара» о взыскании убытков, которые суд удовлетворил на сумму в 373 млн рублей. В компании считают, что в течение 2015—2017 годов прежний директор продавал сахар аффилированным и подконтрольным лицам, а предприятие этих денег не получило.

В марте 2020 года Шамиль Мингазов получил условный срок в 4,5 года по уголовному делу о растрате сырья на предприятии. В октябре 2022 года вновь предстал перед судом по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями с ущербом в 120 млн рублей. Потерпевшими по делу признали ФНС и «Заинский сахар». Вину Мингазов не признал, как и по первому уголовному делу.

В октябре 2022 года вновь предстал перед судом по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями с ущербом в 120 млн рублей. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«ТНГ-Контур» перешел в одни руки

В понедельник стало известно, что из состава учредителей татарстанской компании «ТНГ-Контур», оказывающей услуги бурения скважин нефтяникам, вышел один из совладельцев. Это миноритарный акционер Ренат Валиев, доля которого в 1% была переписана на само общество. Остальные 99% по-прежнему у подконтрольной директору компании Иреку Нурмехаметову фирмы «Интерстрой».

У Валиева осталась еще одна фирма — азнакаевская «Трансимперия», которая задействована в отрасли грузового автотранспорта. Она задолжала компании «Газпромбанк автолизинг» 7,8 млн рублей в рамках договора о лизинге, и та обратилась в суд. Сама транспортная фирма требует 12,2 млн рублей от АО «Трест Камдорстрой» известного челнинского дорожника Тагира Сунгатуллина.

Компания «ТНГ-Контур» на рынке с 2008 года, ее основала «ТНГ-Групп» (входит в холдинг «ТаграС» Шафата Тахаутдинова). У предприятия большой штат сотрудников с опытом оказания комплексных услуг в области добычи нефти и газа. Обслуживает и ремонтирует скважины 24 укомплектованными бригадами, имеет полный комплект спецтехники.

Компания «ТНГ-Контур» на рынке с 2008 года, ее основала «ТНГ-Групп» (входит в холдинг «ТаграС» Шафата Тахаутдинова). Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» рассказало об уголовном деле в отношении одного из технологов «ТНГ-Контур» Радика Сафуанова. Бывший сотрудник был арестован в апреле 2022 года по обвинению в масштабном хищении. С охраняемых объектов республики вывезли и сдали на металлолом 750 тонн насосно-компрессорных труб, которые по бумагам якобы направили на ремонт и оснащение скважин и нефтепроводов. Аферу вскрыли, когда сотрудники службы безопасности крупной компании наведались в пункт приема цветмета и обнаружили там часть своего оборудования. На следствии две потерпевшие компании заявили об ущербе в 53 млн рублей, а технолог признал вину.

Низкая загрузка отелей и приостановленный проект сооснователя KazanExpress

К другим новостям бизнеса. Татарстанские отельеры сообщили о низкой загрузке гостиниц. Так, загрузка отелей в Казани за первую половину июня составила всего 60%, в «высокий сезон» — это довольно низкий показатель. Такие резкие колебания спроса приводят к большим колебаниям доходов и организационным трудностям, именно поэтому в гостиницах вынуждены повышать цены, отмечают участники рынка. Насколько подорожало проживание в отелях по сравнению с другими крупными городами, от чего зависит ценообразование и как повысить привлекательность города — в интервью «Реальному времени» рассказала директор УК «Зорге Хоспитэлити» Татьяна Ильченко.

Загрузка отелей в Казани за первую половину июня составила всего 60%, в «высокий сезон» — это довольно низкий показатель. предоставлено Т. Ильченко

Власти Тюлячинского района приостановили процесс перевода земель по заявлению татарстанского создателя маркетплейсов Линара Хуснуллина. Бизнесмен поставил на паузу собственный девелоперский проект на родине, в Тюлячинском районе Татарстана. Сооснователь KazanExpress полгода назад подавал заявку на перевод участка под строительство глэмпингов, но не представил бизнес-план с источниками финансирования. «Недавно приезжал в Тюлячи, сказал, что не отказывается от участка, но пока занят», — растеряны местные власти. «Землями вокруг Казани активно интересуются москвичи, хотят строить зоны отдыха, вплоть до Камского Устья», — сообщили участники рынка.