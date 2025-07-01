Татьяна Ильченко: «Когда рынок закрывает пол-июня с загрузкой 60% — это не высокий сезон»

Отельер — о пресыщении гостей Казанью, преждевременности турналога и повышении цен на гостиничные услуги

Фото: Евгения Осипова

Загрузка отелей в Казани за первую половину июня составила всего 60%. По словам отельеров, в «высокий сезон» — это довольно низкий показатель. Резкие колебания спроса, как в этом сезоне, приводят к большим колебаниям доходов и организационным трудностям. Именно поэтому в гостиницах вынуждены повышать цены, отмечают отельеры. Насколько подорожало проживание по сравнению с другими крупными городами, от чего зависит ценообразование и как повысить привлекательность города — в интервью «Реальному времени» рассказала генеральный менеджер Ramada Kazan City Center Татьяна Ильченко.

«Это нельзя считать высоким сезоном»

— Татьяна Анатольевна, в гостиничном бизнесе привыкли считать период с 15 апреля по 15 сентября «высоким сезоном». Оправдывает ли он свое название в нынешнем году?

— Термин «высокий сезон» часто используется в гостеприимстве для обозначения периодов, когда спрос достигает пика. Эти периоды, как правило, совпадают с благоприятными погодными условиями, праздниками или событиями, что приводит к увеличению числа посетителей.

Но когда рынок закрывает вторую половину апреля с загрузкой 66%, май с 65% загрузки, а первую половину июня с загрузкой 60% — это нельзя считать высоким сезоном. А в этом году мы наблюдаем именно такую ситуацию.

Сезонность — это важный фактор, который влияет на гостиничный бизнес, затрагивая уровень заполняемости, доходы и общую рентабельность. Понимание сезонности и эффективное управление ею крайне важно для отельеров, чтобы оптимизировать работу и максимизировать прибыль на протяжении всего года.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Однако ажиотаж в высокие сезоны сопровождается для всех отелей рядом возникающих проблем, которые они связывают с различными причинами, особенно с культурой бронирования в последнюю минуту (last-minute booking), которая в наши дни, в силу определенных причин, характерна для большинства путешественников.

Резкие колебания спроса, как в этом сезоне, приводят к большим колебаниям доходов и организационным трудностям. Именно поэтому отели вынуждены повышать цены, чтобы извлечь максимальную выгоду из высокого спроса и компенсировать резкие колебания цен между сезонами.

Евгений Федоров

С такими колебаниями спроса сезонности мы вынуждены постоянно адаптировать маркетинговые стратегии для эффективных охватов в пиковые и непиковые сезоны, а также справляться с кадровыми трудностями.

В пиковые периоды нужно нанимать временный персонал, в низкий сезон удержать сотрудников. Поэтому при приеме на работу спрашиваем кандидатов: готовы к отпуску в феврале и ноябре?

«Стоимость проживания в отелях Казани выросла не сильно»

— Перед началом сезона Госкомитет РТ по туризму просил отельеров «взвешенно подходить к установлению цен». Многие считают, что Казань — дорогой город, в том числе в части проживания в отелях.

— Я с этим мнением абсолютно не согласна. Давайте посмотрим на цифры. Так как один из отелей под нашим управлением условно (теперь уже) относится к международной сети, мы имеем доступ к статистике стоимости средств размещения во всех крупных городах мира. Возьмем апрель. Среди российских регионов в списке есть Москва и Санкт-Петербург, я добавила еще и Казань. Самые дорогие номера в Женеве, Париже, Тель-Авиве. Это выше 300—400 долларов за номер в сутки. В Москве — около 143 долларов. В Санкт-Петербурге — 104 доллара. В Казани 93,96 доллара. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, то рост стоимости размещения за год в Москве составил 19,7%, в Санкт-Петербурге 25,5%, а в Казани 10%. Цифры — вещь упрямая. И это то, что мы имеем. Если кто-то утверждает, что стоимость проживания в отелях Казани сильно выросла в цене, то ответ, основанный на цифрах, — нет, не выросла.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

— Казанские отели потратили большие средства на обновление номерного фонда к саммиту БРИКС, в том числе в «Рамаде» появился большой президентский люкс. Насколько сейчас это востребовано?

— Когда мы увидели требования к обустройству президентского номера со стороны организаторов саммита, мы просчитывали свои расходы и уже в тот момент понимали, что окупаемость не наступит никогда. На президентский номер площадью 157 кв. м отель потратил 30 млн руб. без НДС. Такие номера могут быть востребованы или в периоды пиковой туристической загрузки, или в периоды определенной событийности. В другое время эти номера, как правило, простаивают. Хотя был один прецедент, когда президентский номер забронировали спонтанно за два часа до заезда. Это была семья с ребенком, которая приехала на казанский марафон в мае. За последний месяц этот номер бронировали всего один раз, и то гость не приехал, но оплатил.

Надо признаться, что мы сами поставили небольшое ограничение на продажу этого номера, когда утвердили No party policy — в номере нельзя проводить вечеринки. Как известно, очень часто такие номера бронируются именно для таких целей. К сожалению, иногда ущерб после таких вечеринок бывает существенным. Несмотря на то, что возмещение ущерба для тех, кто арендует номер, проходит незамеченным, это никаким образом не компенсирует моральные страдания генеральных менеджеров отелей, чтобы восстановить все до состояния «до вечеринки». Поэтому мы и установили такое ограничение. Возможно, какую-то долю гостей это отсеивает.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Надо разобраться с посуточной арендой квартир»

— Обновление номерного фонда требует немалых денежных вложений. Есть ли программы, по которым отельеры могут получить господдержку?

— Да, такие программы существуют, и это прекрасный драйвер развития отрасли, но, как правило, они касаются создания новых средств размещения. Несмотря на рост числа гостиниц и количества номеров, доля устаревшего фонда остается значительной. По разным оценкам, не менее 25% номерного фонда России требует серьезных обновлений. Рост внутреннего туризма создает дополнительное давление на устаревший номерной фонд и делает реновацию еще более актуальной. Государство должно материально стимулировать реновации. Сегодня, для того чтобы только переклеить обои в номере 30 кв. м, требуется не менее 100 000 рублей, покрасить будет дороже.

Государство также очень поддержит отельеров, если наконец-то разберется с посуточной арендой квартир. Конкуренция должна быть справедливой, и налоги должны платить все.

Нулевой НДС для отелей был прекрасной и справедливой мерой государственной поддержки, но это не касается ресторанов при отелях. Если завтрак включен в стоимость проживания, ставка НДС нулевая, но если вы оплачиваете завтрак в ресторане, например за приглашенного гостя, отель платит 20% НДС. Поэтому услуги питания в отелях сейчас не могут конкурировать с отдельно стоящими ресторанами или банкетными залами, для которых при соблюдении определенных условий ставка НДС равна нулю. Это одна из причин снижения количества свадеб и банкетов в отелях.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Мы не адаптировались от слова совсем»

— В 2025 году отельеры начали платить туристический налог. В конце июня подойдет срок оплаты уже за второй квартал. Как вы адаптировались к новому налогу, с какими проблемами столкнулись?

— Мы не адаптировались от слова совсем. На мой взгляд, слишком намудрили с формулой взимания турналога, слишком много условий. Туристический сбор в определенном размере с каждого человека был бы понятней и прозрачней. Например, предположим, номер в сутки стоит 8 000 рублей. Если в этот номер заехали 2 человека, и они не делят стоимость проживания на 2 счета, отель заплатит 100 рублей налога, а если в одном номере живут 2 коллег и каждый платит сам за себя, отель заплатит 200 рублей в сутки. Если семья, например, заплатила в марте, а прожила в апреле, налог будет оплачен по факту оплаты и проживания, т.е. во II квартале. И это все нужно учесть бухгалтеру при расчете налога и не сойти с ума.

За один квартал наши отели принимают более 30 000 гостей. Теперь представьте объем работы бухгалтера. Да, есть программы, которые помогают при подсчете, но ни одна программа не учитывает всех условий оплаты по факту реализации закона, поэтому все равно приходится проверять вручную.

Сейчас дифференциация турналога зависит от стоимости номера, количества плательщиков, проживающих в одном номере, питания, включенного в тариф. Фактически турналог превратился в налог с продаж. По итогам I квартала мы имеем реальный процент туристического налога в размере чуть больше 1% в отеле 4 звезды и 1,6—1,7% в отелях 3 звезды. На мой взгляд, это не очень справедливо.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

После сдачи декларации по туристическому налогу в рамках камеральной проверки каждая налоговая запрашивает свою (!) дополнительную форму с уточнением номера и даты договора, имени заказчика, стоимости услуг и количества дней проживания в рамках договора. Данную форму приходится заполнять вручную, т.к. она не формируется в учетной системе.

— Что с этим делать?

— Я надеюсь, что те, кто принимал это решение, пересмотрят условия взимания турналога и форму отчетности.

В общем и в целом мы не против него. Но если уж ввели, то нужно сделать порядок расчета и отчетность максимально простыми.

Наш финансовый отдел тратит очень много ресурсов на расчет турналога и на объяснения налоговой инспекции, откуда поступает бесчисленное количество вопросов. А это все человеческий ресурс.

Можно также сказать, что введение этого налога оказалось преждевременным. Слишком много всего изменилось для отелей с 1 января 2025 года. Это и увеличение налога на прибыль, и изменение базы для расчета взносов по зарплате, и НДС на УСН, еще и туристический налог. Плюс общее снижение загрузки за первые 5 месяцев по сравнению с прошлым годом. Конечно, все это тревожные тенденции для отельеров, которые напрямую влияют на экономику всех проектов.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

«Тенденция сокращения количества деловых мероприятий сохраняется»

— С чем вы связываете это снижение загрузки отелей?

— Существует очень большая конкуренция с квартирами, которые сдаются посуточно. Кроме того, есть небольшое пресыщение Казанью. Со всем этим нужно считаться.

Татарстан и Казань — одними из самых первых в России начали брендинг дестинации (от английского «destination» — конечная точка). Это происходило при помощи бренда Visit Tatarstan, который стал очень активно продвигаться на рынке. Я аплодировала и аплодирую всем в республиканских и местных органах власти, кто к этому причастен, потому что это суперкруто. В маркетинге туристических направлений брендинг — это не просто логотипы. Это комплексный, всесторонний подход к созданию, развитию и укреплению уникальной идентичности дестинации, основанный на таких основных ключевых элементах, как репутация, идентичность, культурное наследие и система ценностей региона. И это все смогли сделать Татарстан и Казань.

До Казани брендинг дестинации был только у Москвы и чуть-чуть у Питера. А сейчас все, что сделала Казань несколько лет назад, делают или пытаются делать все остальные участники российского туристического рынка.

И Нижний Новгород, и Пермь, и многие другие дестинации. Все это, безусловно, пока работает на них. Медийно мы все еще на первых полосах, но у нас появилась очень большая конкуренция. Для того чтобы ее выдерживать, надо постоянно искать драйверы.

— Что для вас является драйверами роста?

— Все отели в нашем управлении — городские. Соответственно, к нам едут или обычные туристы, или деловые. С деловым туризмом стало все сложно, потому что тенденция сокращения количества деловых мероприятий сохраняется. Она наблюдалась и в прошлые годы, но в этом году резкое сокращение или полное отсутствие деловых мероприятий ощущается еще сильнее. Речь идет, например, о съездах фармкомпаний или врачей узкой специализации (онкологов, кардиологов и т.д.). Сейчас их нет. Такие большие форумы проводят раз в год. В Казани их уже провели в предыдущие годы, поэтому сейчас выбирают другие регионы. Но отпускать эти позиции никак нельзя. Нужно пытаться на это влиять.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Казани не хватает УНИКСА в Евролиге»



— Средства от туристического налога должны идти на улучшение туристической инфраструктуры. Что, по вашему мнению, следует сделать в первую очередь?

— В большинстве дестинаций мира доходы от туристического налога направляются на финансирование маркетинга и брендинга — то есть непосредственно инвестируются в продвижение туризма. В мире эти средства также часто используются для развития туристической инфраструктуры — от общественных туалетов и пешеходных или велосипедных дорожек до, например, многомиллиардного конференц-центра недалеко от Орландо Orange County Convention Center. Ежегодно этот крупнейший конференц-зал (второе в США по величине место проведения мероприятий) принимает более 200 мероприятий и привлекает 1,5 млн посетителей, приносит в экономику региона $2,4 млрд.

Мне кажется, самое справедливое — делать отбор проектов и устраивать открытое голосование среди отельеров региона за приоритетность реализации. Дать возможность отельерам сделать выбор, на что потратить деньги. Это было бы справедливо.

А самое простое — пройти путь гостя города пешком. Через дорогу от старого театра Камала есть остановка общественного транспорта. Недавно шла пешком после баскетбольного матча, присела на этой остановке отдохнуть и поразилась какие глубокие ямы в асфальте на остановке в самом центре города. Искренне надеюсь, что скоро все исправят.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

— Вы упомянули открытое голосование среди отельеров. Смогут ли они прийти к единому мнению?

— Да, конечно, нисколько в этом не сомневаюсь. Можно, безусловно, потратить деньги, например, на Свияжск или другую подобную территорию. Это, конечно, прекрасно. Но каждому отельеру было бы приятнее, если бы сделали что-то вокруг его отеля. Решения мог бы принимать общественный совет. То есть надо выбирать, куда пойдут деньги, более публично. Процедура распределения нам пока непонятна. Я не сомневаюсь, что средства пойдут на что-то благое, но приоритетность этого благого я все-таки считаю нужным дать выбрать отельерам.

— Чего не хватает Казани и республике для развития гостиничной индустрии?

— Доступных банковских кредитов, людей в индустрию, более длительного теплого периода и УНИКСА в Евролиге.

