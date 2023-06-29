Обобрал нефтяников на 50 миллионов: «стартап» технолога из Альметьевска оценили сроком

Судами установлено — первым этапом аферы были электронные заявки в корпоративной системе «АРМИТС»

С охраняемых объектов Татарстана в 2021—2022 годах вывезли и сдали на металлолом 750 тонн насосно-компрессорных труб, причем по бумагам это оборудование числилось направленным на ремонт старых и оснащение новых нефтяных скважин и нефтепроводов. Масштабное хищение вскрылось, когда сотрудники службы безопасности крупной компании наведались в пункт приема цветмета и обнаружили там часть своего оборудования. На следствии две потерпевшие компании заявили об ущербе в 53 млн рублей, а в афере признался технолог подрядной организации, имевший доступ к корпоративной информационной системе нефтяников. Он объяснял: «Хотел собрать нужную сумму для открытия своего бизнеса».

89 эпизодов хищений на глазах у охраны



«Машины приезжали не ночью, а в рабочее время, водители вели себя спокойно, поэтому не было подозрений, что трубы — краденые», — рассказывал на следствии один из владельцев пункта приема металлов, работавшего в селе Петуховка Альметьевского района. С его слов, пункт открылся в начале весны 2021-го на арендованном участке, а уже с мая пошли звонки от ранее незнакомого Радика Сафуанова, который называл себя представителем нефтяной сферы и в последующем стал постоянным клиентом.

Этот клиент обговаривал сдачу насосно-компрессорных труб, указывал, какую сумму приемщики должны отдать водителю грузовика, а какую — перечислить на его карту. Водители менялись, количество привозимых за раз труб тоже. Сопроводительных документов на этот «лом» не было, но Сафуанов по телефону уверял — предоставит их по итогам годовой инвентаризации.

По словам свидетеля-совладельца «ломового бизнеса», все сданные трубы длиной 7—10 метров после нарезки либо перепродавались различным клиентам, либо сдавались на лом. За период такого сотрудничества на счета привозивших трубы водителей было отправлено 936,5 тыс. рублей, а на карту Сафуанова — аж 13 млн рублей. Общий вес сданных в Петуховский пункт приемки труб предприниматель оценил в 750 тонн.

Потерпевшими еще в ходе предварительного следствия были названы УК ООО «ТМС Групп» (дочернее предприятие «ТАГРАС-холдинга») и ПАО «Татнефть». Фото realnoevremya.ru

Статус свидетелей в этом деле получили и те самые водители. Следствием установлено: Сафуанов не посвящал их в преступный замысел и тоже обманывал — мол, нужно перевезти 100 бракованных и списанных труб. При этом нанятые транспортники утверждали, что на всех указанных заказчиком базах дежурила охрана, которая контролировала, что именно вывозится, ну а сотрудники базы еще помогали с погрузкой.

Иначе говоря, хищение происходило на глазах у многих людей, но не выглядело таковым. Собственно, именно поэтому уголовное дело было направлено в суд не по обвинению в краже, а по мошенничеству. Причем первоначально в нем было 89 эпизодов, в том числе 8 — в особо крупном размере. Альметьевский горсуд, оценив единый способ, умысел и обстоятельства, объединил все 89 преступлений в одно. Потерпевшими еще в ходе предварительного следствия были названы УК ООО «ТМС Групп» (дочернее предприятие «ТАГРАС-холдинга») и ПАО «Татнефть».

Потери нефтяников составили почти 53 млн рублей. Первая компания заявила по делу гражданский иск в 37,2 млн рублей, вторая — 13,3 млн. При этом общую стоимость похищенного в ПАО оценили в 19,5 млн рублей, но часть увезенных труб удалось обнаружить и изъять в пункте приема металлов. Следствие показало: на лом привозили не брак, а новые и бывшие в употреблении, но еще вполне пригодные к эксплуатации трубы.

Технолог с доступом к корпоративной системе

Согласно приговору суда, Радик Сафуанов с мая 2019-го трудился на должности замначальника отдела в компании «ТНГ-Контур», которая оказывала услуги бурения в сфере добычи нефти и газа. Причем в силу своей должности Сафуанов имел доступ к блоку разработанной нефтяниками корпоративной информационной системы «АРМИТС» в части подачи и утверждения заявок на перемещение оборудования для ремонта скважин.

«ТНГ-Контур» по заказу нефтяников занималась освоением скважин и монтажом оборудования, укладка же комплекта насосно-компрессорных труб производилась на финальном этапе, перед сдачей объекта заказчику. В суде директор «ТНГ-Контур» свидетельствовал: когда Сафуанов в январе 2022-го увольнялся по собственному желанию, он признался, что дважды путем подачи заявки через «АРМИТС» выписывал трубы на недействующие скважины, при этом в первый раз отвез эти трубы на металлолом, а во второй раз был задержан сотрудниками службы безопасности нефтяной корпорации, которые обнаружили в пункте приема металла трубы с бирками компании.

Явку с повинной в полицию Сафуанов написал еще до возбуждения дела. Фото realnoevremya.ru

Как объяснял на следствии мастер управления подземного ремонта скважин, в ходе работ он получал в электронном виде заявки от ремонтных бригад на завоз или вывоз оборудования с Кичуйской базы и формировал талоны на погрузку, где указывал номер скважины, НГДУ, цех, количество, сорт трубы и номер автотранспорта с данными водителя (по информации заказчика). Мастер припомнил, что на его телефон неоднократно звонил технолог из «ТНГ-Контур» Сафуанов, мол, трубы на скважине нужны срочно и ввиду нехватки спецтехники предлагал осуществить перевозку на «штанговозе» своей компании. По словам свидетеля, он и не предполагал, что таким образом технолог совершает хищение.

Явку с повинной в полицию Сафуанов написал еще до возбуждения дела, правда, указал в ней всего пару фактов своей преступной деятельности. Силовики вместе с потерпевшими нефтяниками вскрыли куда больше эпизодов. Именно поэтому Верховный суд Татарстана при рассмотрении апелляционных жалоб на альметьевский приговор посчитал нужным исключить эту явку с повинной из перечня смягчающих вину обстоятельств.

При рассмотрении дела в Альметьевском горсуде подсудимый полностью признал вину и гражданские иски потерпевших. Вероятно, надеялся на мягкое наказание. С его слов, с помощью сдачи оборудования на металлолом он лишь хотел собрать нужную сумму для открытия своего бизнеса.

Под конфискацию попал лишь системный блок

Судами установлено, что на преступление Сафуанов пошел, имея неотбытый условный срок по первому приговору: осенью 2021-го Альметьевский горсуд признал его виновным в афере на 645 тысяч рублей. За эти деньги «технолог» обещал поставку 20 тонн бензина марки АИ-95 по привлекательной цене, однако в действительности такой возможности не имел и деньгами распорядился по своему усмотрению. За то мошенничество он получил 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.

После возбуждения нового дела в апреле 2022-го Радик Сафуанов был водворен в СИЗО. По результатам рассмотрения дела о хищении труб горсуд повторно назвал его мошенником и наказал 4 годами колонии общего режима, но с учетом неотбытого наказания по первому делу увеличил общий срок посадки до 4,5 года. В качестве орудия преступления под конфискацию попал изъятый у обвиняемого системный блок HP. А еще суд удовлетворил гражданские иски нефтяников в полном объеме. Впрочем, Верховный суд Татарстана нашел ошибки в подсчете сумм, а потому приговор в части взыскания ущерба отменил и вернул иски потерпевших для рассмотрения Альметьевским судом в гражданском порядке.

Верховный суд Татарстана посчитал, что показания фигуранта на следствии и суде были правдивыми и оснований для самооговора у него не было. Фото realnoevremya.ru

Из каких средств осужденный будет погашать установленный ущерб, можно лишь гадать. Под арест по делу не попали ни авто, ни недвижимость. Ничего такого у предприимчивого технолога силовики просто не нашли.

Сам Сафуанов после вынесения приговора поменял позицию. Стал заявлять, что расследование проведено необъективно, причастность иных лиц не проверена, позиции потерпевших компаний противоречивы, оценка ущерба неверна, а кроме того — не проведены экспертизы для установления IP-адресов, с которых оформлялись заявки на трубы.

Верховный суд Татарстана посчитал, что показания фигуранта на следствии и суде были правдивыми и оснований для самооговора у него не было. Данных об оговоре Сафуанова свидетелями в суд также не представлено, как и фактов фальсификации доказательств. В итоге назначенное осужденному наказание апелляционная инстанция менять не стала.