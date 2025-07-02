«Пока занят»: Линару Хуснуллину могут не отдать землю под глэмпинги

Власти Тюлячинского района приостановили процесс перевода земель по заявлению татарстанского создателя маркетплейсов

Фото: Галия Шакирова

Сооснователь татарстанского маркетплейса KazanExpress Линар Хуснуллин поставил на паузу собственный девелоперский проект на родине, в Тюлячинском районе Татарстана. Полгода назад он подал заявку на перевод участка под строительство глэмпингов, но не представил бизнес-план с источниками финансирования. «Недавно приезжал в Тюлячи, сказал, что не отказывается от участка, но пока занят», — растеряны местные власти. «Землями вокруг Казани активно интересуются москвичи, хотят строить зоны отдыха, вплоть до Камского Устья», — сообщили участники рынка. Но есть прецеденты, когда премьер-министр РТ Алексей Песошин отказал в произвольном изменении статуса сельхозземель. «Подходить к освоению участка стоит с продуманной концепцией», — советует председатель татарстанского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Антон Баклашов.

Глэмпинг рядом с полем

Мода на глэмпинги в сельской местности получила широкое распространение в Татарстане. Пожалуй, не найти муниципалитета, чей глава не был бы озадачен поиском инвестора для превращения территории в популярную туристическую локацию. На муниципальном часе в АИР РТ главы районов наперебой декларируют создание санаториев, к примеру, с лечебной грязью и водой или нетрадиционными способами лечения с помощью пчел. Почти в каждом районе заявляются глэмпинги у воды, в лесу, рядом с фермами. Иногда кажется, в туристический «омут» бросаются почти не глядя.

предоставлено пресс-службой АИР

Но «выстреливают» не самостийные проекты, а те, кто получил государственную поддержку. Так, недавно Минэкономразвития РФ назвало победителей конкурсного отбора на создание модульных некапитальных средств размещения в 2025—2027 годах. В Татарстане ими стали 29 проектов, общий объем субсидий составит 739,5 млн рублей. Две трети из них приходится на федеральный бюджет, треть — из республиканского. Новые объекты размещения появятся в Казани и 16 районах республики в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщила пресс-служба Госкомитета РТ по туризму. Федеральные деньги разыграли сразу на три года вперед. Ожидать бюджетной поддержки больше не приходится. Остальным придется развиваться за счет частного капитала.

«Молимся, чтобы у него все было хорошо»

Тюлячам повезло больше. Выходцем из аграрного района является известный предприниматель, сооснователь татарстанского маркетплейса KazanExpress Линар Хуснуллин. Несколько лет назад он выразил готовность построить на малой родине зону отдыха. Полгода назад подал заявку на перевод земельного участка сельхозназначения в рекреационную зону. Здесь запланировано размещение нескольких глэмпингов.

— Линар Хуснуллин сам инициировал перевод земель из одной категории в другую, — рассказал «Реальному времени» замглавы Тюлячинского района Рустам Нигматзянов. — Если он заплатит за перевод земли, тогда будем рассматривать процедуру. А пока получается декларация. Он не первый год заявляет об этом проекте.

Речь идет о сельскохозяйственном участке, который обрабатывает ИП Ахметова, рассказал он. Площадь территории не определена.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В настоящий момент процесс перевода приостановлен, так как предприниматель не представил бизнес-план с источниками финансирования, сообщили в исполкоме Тюлячинского района. «Недавно у главы собрали предпринимателей, обсуждали предстоящие внесения изменений в генплан. Хотим расширить площадь рекреационных участков других бизнесменов. Пригласили разработчиков генплана и инвесторов, чтобы вместе разом внести изменения в генплан. Обратились к Линару, чтобы запустить процесс согласования и ждем обратной связи», — поделился замглавы муниципалитета. Местные власти растеряны и не знают, что делать дальше, время поджимает.

От всего большого татарского сердца

Татарстанский предприниматель мгновенно откликнулся на приглашение местных властей. «Он приехал, встретился с главой. Сказал, что не отказывается, но пока занят», — с пониманием отнеслись к нему в администрации района. Здесь знают, что известный земляк занимается запуском маркетплейсов в Казахстане и Узбекистане, полностью поглощен работой и не может найти время на местный проект. «Но если сроки не называет, значит и мы не можем. Молимся, чтобы у него все сложилось удачно», — заключил Рустам Нигматзянов.

Уступать этот участок Линар Хуснуллин не собирается. «Пока некогда, все верно, землей занимаемся параллельно», — написал он в ответ на сообщение «Реального времени». По его словам, в скором времени он направит предложение властям, но как такового проекта будущих глэмпингов еще нет.

«Если бы был готов, то Линар его показал. Ведь это проект от всего большого татарского сердца», — сообщили в его окружении. После завершения сделки по продаже маркетплейса федеральной сети «Магнит» Линар Хуснуллин вышел из руководства торговой компании. Он взялся запускать по этому лекалу e-com проекты в СНГ. В декабре 2024 года появился Teez — первый маркетплейс с доставкой товаров за один день в Казахстане, а затем Uzum Market в Узбекистане.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Тем временем в Тюлячах проекты на природе рядом развивают местные предприниматели. Так, в деревне Гороховое поле строится комплекс из 10 глэмпингов, инвестиции составили 40 млн рублей. «Вообще туризм в районе — это большая ниша. Надо его развивать, открывать новые маршруты, для этого есть государственная поддержка», — рассказывал глава района Айрат Фатхуллин.

Правда, Тюлячинский район ни разу не участвовал в конкурсных отборах Минэкономразвития РФ. Ни в первую грантовую волну, которая проходила в 2022—2024 годах, ни в заключительном конкурсе 2025 года. «Мы считаем, что этот район обладает привлекательным туристическим потенциалом. Но от предпринимателей ни разу не поступало заявок для участия в конкурсах на оказание господдержки», — рассказали в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

Реновация по-деревенски

Выходит парадокс: в муниципалитетах фонтанируют с идеями туристических проектов с последующим переводом сельскохозяйственных земель, а готовых конкурсных заявок не найти. Так, недавно один из районов выступил с громким проектом строительства отеля стоимостью в 2 млрд рублей. Однако в правительстве РТ при его оценке приняли решение не выводить земли из сельскохозяйственного оборота. «Премьер-министр Алексей Песошин сказал «нет», потому что деньгами не подкреплено. Объяснил так: потом вы эту землю продадите, поэтому не дам», — рассказали источники «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вообще, в правительстве болезненно относятся к подобным инициативам и стремятся сохранять сельскохозяйственные земли как экономический ресурс развития муниципалитета. С подачи МЗИО РТ в сентябре 2022 года были введены запреты на «дробление» сельхозземель на мелкие участки. В Татарстане минимальный размер образуемых новых земельных участков — 2,3 га. По мнению участников рынка, интерес к переводам земель из одной категории в другую может быть связан с активностью московских компаний, которые интересуются покупкой земель под зоны отдыха.

— Важно и нужно развивать туризм в сельских районах, но подходить к освоению участка стоит с продуманным решением. А если сначала забрать землю, а потом решать, что и как делать — это не самый лучший путь. Наверное, премьер-министр прав, когда он останавливает и не дает разрешения на перевод участка, — говорит председатель татарстанского отделения «Опоры России» Антон Баклашов, — Часто бывает так: поставили домики и назвали глэмпингом. По сути, это деревянные палатки, к которым нужно обязательно провести дорогу, дорогостоящие инженерные сети. В большинстве регионов начинают отходить от примитивного подхода, когда ставят модульные сооружения и ждут клиентов. Такая схема не оправдывает вложения, пусть и небольшие.

По его словам, все большую популярность приобретают проекты с продуманной концепцией. Если здесь спорт, то рядом должна быть беговая или горнолыжная трасса, велодорожки. Если в лесной зоне, то должны быть экотропы, дополнительный сервис. При таком комплексном подходе проект «взлетит», а его инвесторы не будут топтаться на месте, уверен спикер.

предоставлено пресс-службой АИР

Перевод земель сельхозназначения в другую категорию — сложный и длительный процесс. Хотя с этого года сроки стали значительно сокращаться, и Минсельхоз РТ стал помогать в согласовании. Но есть и другой путь, в Татарстане достаточно много деревень, которые имеют готовую инфраструктуру (дорога, свет, вода, канализация). «Здесь стоят дома с земельным участком в полгектара — стройте! Тут ничего переводить не нужно, не нужно тратить бюджетные деньги на подведение сетей. Законодательство позволяет ставить здесь гостевые дома. Найдите собственника и выкупите — это не будет стоить сотни миллионов рублей», — предлагает Антон Баклашов.