«Казаньоргсинтез» направит на дивиденды более 7 млрд рублей

На предприятии состоялось годовое общее собрание акционеров

Фото: Дмитрий Печенкин

Акционеры «Казаньоргсинтеза» одобрили выплату дивидендов за 2024 год в размере 7,4 млрд рублей. Дивиденды на одну обыкновенную акцию составят 4 рубля 15 копеек и 0,25 рубля — на одну привилегированную акцию. Решение принято на годовом собрании акционеров, где озвучили результаты деятельности предприятия за три года интеграции в СИБУР: увеличение производственных мощностей на 17% и прирост EBITDA на 65%. Инвестиции в развитие составили 34 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

Более 7 млрд рублей на дивиденды

На «Казаньоргсинтезе» состоялось годовое общее собрание акционеров. Главный вопрос повестки — распределение прибыли.

Дивиденды на одну обыкновенную акцию общества составят 4 рубля 15 копеек, что в сумме равно 7,408 млрд рублей. Дивиденды на одну привилегированную акцию — 0,25 рубля, в сумме 29,899 млн рублей.

На выплаты дивидендов компания планирует направить 70% от чистой прибыли, полученной за 2024 год, или 10,6 млрд рублей. Оставшаяся часть заработанных средств будет использована для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.

К 10 июля должны определиться лица, имеющие право на получение дивидендов.

Производственные мощности компании увеличились на 17%. предоставлено пресс-службой СИБУРа

Прирост EBITDA и инвестиции в модернизацию

— «Казаньоргсинтез» продолжает движение вперед и демонстрирует устойчивый рост в новой реальности, — отметил генеральный директор предприятия Айрат Сафин, озвучивая результаты деятельности предприятия.

С момента интеграции комплекса в СИБУР, прирост EBITDA составил 65% по сравнению со средними значениями 2018—2020 годов. За 2024 год сумма достигла 25,8 млрд рублей. На 47% вырос объем перечислений в бюджет Республики Татарстан.

По словам Сафина, эти результаты стали возможны, благодаря системной работе по модернизации производств и наращиванию внутреннего спроса.

С 2022 по 2024 год Казаньоргсинтез направил на развитие предприятия 34 миллиарда рублей. Производственные мощности компании увеличились на 17%.

Одним из ключевых этапов модернизации стало завершение обновления линии по выпуску полиэтилена высокой плотности. Проектную мощность удалось увеличить на 120 тыс. тонн в год. В результате модернизации всех трех линий (реакторов «А», «В» и «С») общая проектная мощность возросла на 20%, составив 660 тыс. тонн в год.

Одним из ключевых этапов модернизации стало завершение обновления линии по выпуску полиэтилена высокой плотности. предоставлено пресс-службой СИБУРа

В 2023 году была завершена модернизация установки по синтезу изопропилбензола, благодаря чему на 68% сократился расход энергоресурсов и на 20% снизился объем выбросов в атмосферу.

Также была модернизирована установка по производству поликарбонатов. В итоге ее производительность была увеличена до 100 тыс. тонн в год.

Айрат Сафин: «Казаньоргсинтез» продолжает движение вперед и демонстрирует устойчивый рост в новой реальности». Дмитрий Печенкин

ПГУ-250 запустят до конца года

В 2025 году предприятие намерено завершить строительство парогазовой установки (ПГУ-250). Общий прогресс проекта достиг 85,6%.

На данный момент на объекте продолжаются строительно-монтажные работы. Запуск ПГУ-250 планируется уже в конце 2025 года.

— Данный проект позволит полностью обеспечить наше предприятие электроэнергией за счет собственной генерации, используя в качестве топлива вторичные энергоресурсы, — отметил Айрат Сафин.

Речь идет о газах, образующиеся в процессе производства этилена. Ранее излишки этих газов утилизировались на факеле, однако после ввода в эксплуатацию ПГУ они будут использоваться в качестве сырья для генерации энергии. Это позволит уменьшить объем выбросов на факельной системе и значительно повысить экологичность и эффективность работы предприятия.

Производственные объемы «Казаньоргсинтеза» увеличились почти вдвое за последние двадцать лет. При этом уровень воздействия на окружающую среду остается на прежнем уровне. предоставлено пресс-службой СИБУРа

Экологичное производство

К концу текущего года планируется завершить и реконструкцию установок по возврату побочных газов в производство полиэтилена. Проект является одним из ключевых шагов по снижению воздействия на окружающую среду: рекуперация позволит втрое сократить объем выбросов на факельной системе производства полиэтилена.

Реализация данного проекта стала возможной благодаря модернизации трех линий по производству полиэтилена высокой плотности.

Для повышения экологичности и эффективности производства предприятие внедряет инновационную криогенную технологию рекуперации газов. Это позволяет возвращать в производственный процесс более 90% этилена, вместо его нейтрализации на факельной установке. При этом 98% азота повторно используется в процессе очистки полиэтилена.

— В результате внедрения таких практик производственные объемы «Казаньоргсинтеза» увеличились почти вдвое за последние двадцать лет. При этом уровень воздействия на окружающую среду остается на прежнем уровне, — подчеркнул Сафин.

После интеграции в СИБУР на предприятии были внедрены различные меры улучшения условий труда. предоставлено пресс-службой СИБУРа

Зарплата выросла на 90%

— Убежден, эти успехи невозможны, если нет хороших кадров, хорошего коллектива, — считает генеральный директор.

После интеграции в СИБУР на предприятии были внедрены различные меры улучшения условий труда. Как результат, за период с 2022 по 2024 год средняя заработная плата на «Казаньоргсинтезе» выросла более чем на 90%.

Для сравнения, средняя номинальная зарплата в России за тот же период выросла всего на 34,6%.

В августе 2024 года на предприятии завершилась масштабная реконструкция административно-бытовых помещений. Более 1 500 рабочих мест были переоборудованы с учетом современных требований к комфорту, эргономике и безопасности.

Улучшились и условия медицинского обслуживания: открыты три центра здоровья и две комнаты психологической разгрузки.

За период с 2022 по 2024 год средняя заработная плата на «Казаньоргсинтезе» выросла более чем на 90%. предоставлено пресс-службой СИБУРа

В рамках обновления транспортного обеспечения предприятие приобрело 21 новый экологичный автобус, работающий на метане. Четыре полностью отремонтированные столовые теперь обслуживают в два раза больше сотрудников. Кроме того, ежегодно в программе по оздоровлению и отдыху участвуют более 3 000 сотрудников и их семей.