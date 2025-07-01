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В Татарстане отменили план «ковер»: небо открыто

10:17, 01.07.2025

Режим закрытого неба действовал с 06.30 утра

В Татарстане отменили план «ковер»: небо открыто
Фото: Реальное время

Росавиация заявила о прекращении действия ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает телеграм-канала ведомства.

Напомним, что сегодня, 1 июля, МЧС России заявило о введении режима «беспилотной опасности» в 4.49 утра. Позднее Росавиация «закрыла» аэропорт Казани, а спустя пару часов — авиагавань Нижнекамска.

Ранее «Реальное время» сообщало, что отключения мобильного интернета во время атак беспилотников больно бьют по малому бизнесу.

Дмитрий Зайцев

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