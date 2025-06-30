Последствия интернет-шатдауна в Казани: как БПЛА «ударили» по малому бизнесу

Отключения мобильного интернета лишают возможности оплачивать покупки онлайн и работать на удаленке

Фото: Реальное время

Отключения мобильного интернета во время атак беспилотников больно бьют по малому бизнесу: онлайн-кассы на рынках в такие моменты перестают работать, покупателям не удается расплатиться с торговцами и через банковские приложения, в результате клиенты уходят от прилавков с пустыми руками. О масштабах ущерба бизнесу, попытках приспособиться к новой рыночной реальности и дорогих альтернативах привычным способам расчета — в материале «Реального времени».

«Очень сложно стало работать»

Предпринимательница Айгуль Хадиуллина держит в Казани несколько продуктовых магазинов «Халяль ит», где торгует фермерской продукцией. С отключением мобильного интернета, по ее словам, почти полностью «отключается» и торговля: через терминал платежи не проходят, через мобильный банк тоже, и с покупками от нее уходят только те, у кого в кармане наготове наличные.

— «Глушилки» сейчас часто включают, и очень сложно стало работать, — говорит она. — Wi-Fi тоже часто не работает, он у нас от сотовой сети. А проводного интернета в наших магазинах нет, он слишком дорогой для маленьких предприятий, как мы.

Айгуль пояснила, что установка оборудования в маленький магазин обходится примерно в 30 тысяч рублей, ежемесячная оплата услуги — еще в 2-3 тысячи, и это несопоставимо с платой для физлиц:

— У меня, к примеру, частный дом, и я там за интернет плачу 900 рублей в месяц. А если провести интернет в каждую торговую точку, это будут просто неподъемные для бизнеса расходы.

«Покупатели говорят, что сходят к ближайшему банковскому терминалу за наличными, уходят и не возвращаются». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Индивидуальный предприниматель Аяз Дарджиев торгует рыбой на рынке на улице Адоратского. Его прилавок привлекал покупателей не только ассортиментом, но и возможностью расплатиться карточкой. В минувшие выходные торговля у него замерла. Покупатели подходили, выбирали рыбу, долго копались в телефонах и уходили с пустыми руками: платежи не проходили.

— Особенно обидно терять постоянных покупателей, — говорит он. — Они говорят, что сходят к ближайшему банковскому терминалу за наличными, уходят и не возвращаются. Я их понимаю, чего туда-сюда ходить. Рыбой торгую не я один. Но, если так пойдет и дальше, через месяц я с трудом наскребу на аренду места, а черед два мой бизнес рухнет.

«Рыбой торгую не я один. Но, если так пойдет и дальше, через месяц я с трудом наскребу на аренду места, а черед два мой бизнес рухнет». Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Нарушаются связи, работа стоит»

Директор пункта велопроката Рустам Валеев пожаловался «Реальному времени» на другую проблему, вызванную перебоями в работе мобильного интернета:

— Мне приходится много коммуницировать с сотрудниками, а без интернета это очень тяжело. Материальных потерь от того, что не работает мобильный интернет, я практически не ощущаю, эквайринг работает, а вот важные для нормального функционирования бизнеса связи нарушаются.

— Я работаю на дистанте, уже несколько лет живу на даче в черте Казани, работодатель у меня в Нижнем Новгороде, — говорит веб-дизайнер Анна Ильина. — Всегда хватало мобильного интернета, а тут уже почти неделю работа стоит. Стала срочно искать возможность подключить проводной интернет, но все операторы отказывают, хотя наше СНТ в черте города, а в поселке через дорогу можно выбирать из нескольких провайдеров. В СНТ, говорят мне, «заходить» невыгодно — мало постоянных жителей, прокладка кабеля не окупится.

«Всегда хватало мобильного интернета, а тут уже почти неделю работа стоит». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Возврат к расчетам наличными

— Массовое отключение мобильного интернета, к счастью, не происходит, поэтому нельзя сказать, что экономика в целом может понести серьезный ущерб, — говорит эксперт «Реального времени», доктор экономических наук, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов. — Но отключения, безусловно, влияют на работу предприятий. С другой стороны, никто не мешает предпринимателю установить проводной интернет и работать по Wi-Fi.

Правда, отметил он, обеспечить по месту работы проводной интернет не всегда возможно: на 90% городских территорий это реально, а вот за городом с этим могут возникнуть проблемы. Он считает, что дополнительная финансовая нагрузка на бизнес от подключения проводного интернета не будет критической для мелкого бизнеса. Шайахметов также полагает, что неудобства, возникающие от того, что нельзя расплатиться без денег — через терминал, вряд ли оттолкнут от рыночных торговцев большую массу покупателей:

— Люди, которые делают покупки на рынке, в курсе, что многие торговцы работают только с наличными, и, отправляясь за покупками, заранее снимают в банкомате необходимую для расчетов сумму. А на некоторых рынках арендодатели сами организуют проводной интернет.

Большой город со множеством предприятий будет подвергаться атакам беспилотников чаще, чем небольшой и без крупных производств. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Собеседник издания также заметил, что ситуация с мобильным интернетом зависит от локации: большой город со множеством предприятий, в том числе военных, будет подвергаться атакам беспилотников чаще, чем небольшой и без крупных производств. А значит, именно в больших промышленных городах последствия атак в виде неработающих мобильных кассовых терминалов будут ощущаться острее.

Проблема решается дорого

— На сегодня эту проблему не сможет решить ни один сотовый оператор, предоставляющий мобильный интернет, — говорит директор компании SatNet Александр Липатов. — Для того чтобы проходили платежи через терминалы на рынках и в торговых центрах, нужен проводной интернет и Wi-Fi. А чтобы был стабильный интернет за городом — спутниковый интернет.

Однако спутниковый интернет — дорогое удовольствие. На сегодня, по словам Липатова, чтобы его подключить, надо потратить 50 тысяч рублей за сам комплект, 10 тысяч — за подключение, и в 13,8 тыс. рублей в месяц обойдется абонентская плата.

«Тянуть» проводной интернет за городом и в СНТ, пояснил Липатов, провайдерам в большинстве случаев невыгодно: пользователей там мало, не окупится. Чтобы какая-то компания туда «зашла», в садовом товариществе должны круглосуточно проживать не менее 80% собственников участков.

«Тянуть» проводной интернет за городом и в СНТ, пояснил Липатов, провайдерам в большинстве случаев невыгодно: пользователей там мало, не окупится. Реальное время / realnoevremya.ru

Если СНТ рядом с населенным пунктом, где проводной интернет есть, говорит Липатов, есть еще одна возможность обеспечить себя бесперебойной связью на даче, но уж совсем почти фантастическая: можно установить «распылитель» — специальное оборудование по договоренности с обладателем проводного интернета. Тогда ваш роутер сможет ловить Wi-Fi с «распылителя» за 5-10 км. Но за это придется не только разделить с этим человеком абонентскую плату, но и ежемесячно платить компании порядка $500 в месяц за эксплуатацию оборудования. При этом надо быть готовым к тому, что найти человека, который готов поделиться интернетом, будет непросто.

— Крупные торговые и офисные центры сегодня обеспечивают арендодателям доступ к проводному интернету, — говорит эксперт «Реального времени», генеральный директор компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев. — Для остальных с учетом частоты, с которой повторяются отключения мобильного интернета, думаю, возможны разные варианты. Первый — все-таки наладить работу мобильного интернета таким образом, чтобы можно было производить оплату через терминалы. Второй — арендодатели будут финансировать подключение проводного интернета. И третий — все останется, как есть, и это будет проблемой арендаторов. Последний вариант в любом случае приведет к оттоку арендаторов, соответственно, к потере прибыли для всех.