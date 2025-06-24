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В Татарстане объявлена угроза атаки БПЛА, в аэропортах Казани и Нижнекамска введен режим «Ковер»

16:35, 24.06.2025

В Татарстане объявлена угроза атаки беспилотных воздушных средств (БПЛА). Об этом сообщает МЧС в своем приложении.

Для международных аэропортов города Казань и города Нижнекамск введен режим «Ковер».

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска.

Рената Валеева

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