В Татарстане объявлена угроза атаки БПЛА, в аэропортах Казани и Нижнекамска введен режим «Ковер»
В Татарстане объявлена угроза атаки беспилотных воздушных средств (БПЛА). Об этом сообщает МЧС в своем приложении.
Для международных аэропортов города Казань и города Нижнекамск введен режим «Ковер».
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска.
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