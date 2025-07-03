Введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Казани
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Казани.
— Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это является приоритетом, — подчеркнули в Росавиации.
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