Новости общества

10:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Казани

09:55, 03.07.2025
Введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Казани
Фото: Максим Платонов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Казани.

— Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это является приоритетом, — подчеркнули в Росавиации.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также