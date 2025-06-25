Введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Нижнекамска
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Нижнекамска.
— Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это является приоритетом, — подчеркнули в Росавиации.
Также в Нижнекамске объявлена угроза атаки беспилотных воздушных средств (БПЛА). Об этом сообщает МЧС в своем приложении.
— Экстренная информация РСЧС: «Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан объявлена угроза атаки беспилотных воздушных средств, для международного аэропорта города Нижнекамск объявлен режим «Ковер», — говорится в сообщении.
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