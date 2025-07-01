Бако хочет в Евролигу, а Найт — больше денег: что происходит с трансферами в УНИКСе

Фото: Динар Фатыхов

В разгар трансферного окна перед казанским УНИКСом стоит непростая задача: не потерять своих лидеров и одновременно найти усиление, чтобы достойно сражаться с ЦСКА и «Зенитом» в будущем сезоне. Команду уже покинул Маркос Найт — лидер казанцев на площадке. О том, кто составит основу УНИКСа под руководством Велимира Перасовича и чего ждать от Исмаэля Бако, — в материале «Реального времени».

Ставка на Перасовича

Сейчас УНИКС сохранил уже шесть игроков в своем ростере. Однако фундаментом команды остался уже неизменный Велимир Перасович — жесткий и принципиальный тренер из «старой школы», лидер, трижды бравший кубок Евролиги и ожидающий от своих игроков того же результата.

Вопрос о будущем Перасовича неоднократно поднимался, однако президент клуба Евгений Богачев всегда настаивал на его сохранении. Эта принципиальная позиция вылилась в подписание нового контракта с хорватским специалистом до 2027 года. Предстоящий сезон станет для Перасовича уже пятым во главе казанского клуба. Этот срок станет самым продолжительным в его тренерской карьере, превзойдя даже его работу в испанской «Валенсии», где он провел три года (с 2012-го по 2015-й).

Велимир Перасович. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Без шанса на завоевание Еврокубка сложно. Из-за этого трудно сохранить своих же легионеров, когда за границей их манят возможностью борьбы за главную награду Европы. К тому же характер горячего балканца не всем по нраву и ужиться с ним могут немногие — лишь те, кто хорошо проявляют себя на тренировке, как продленные Роман Илюк и Александр Стуленков, или Джален Рейнольдс, который научился лавировать на волнах сплошного негатива.

Деньги или тренер — почему ушел Найт?

Но вот главной потерей этой трансферной компании стал Маркос Найт — лучший шестой игрок Лиги, лучший баскетболист, по мнению других игроков, а также номинант на MVP регулярного чемпионата. Прошлый сезон, где он взял «бронзу», стал для него самым результативным в карьере. Но не странно ли, что лидеру команды будет 36 лет?

Сам Богачев заявлял, что клуб и дальше хотел видеть игрока в своем ростере, но имелись противоречия. Одна из проблем — деньги, но никто и не исключает проблем с самим Перасовичем.

— Так что мы решили, что кого‑то найдем на его позицию. Так сказать, чтобы и по бюджету нам лучше было укладываться, — говорил он «Матч ТВ».

Маркос Найт. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В любом случае, Найт сейчас находится в позиции свободного агента и ждет предложений от Лиги или зарубежных клубов. Наряду с ним их ждет и защитник Артем Комолов, который два года пробыл в системе УНИКСа, но Перасович давал ему мало игрового времени. Александр Платунов, пропустивший начало и конец сезона-2024/25 из-за травмы — надрыва задней поверхности бедра, — перешел в МБА-МАИ.

Американский баскетболист Дэрран Хиллиард, присоединившийся к клубу перед стартом плей-офф, отправился в испанский «Бильбао». Его уход из УНИКСа был безболезненным, поскольку Дэрран не смог адаптироваться и показать достойной игры.

Дэрран Хиллиард. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что с Бако и Акун-Перселлом?

Большой вопрос после того, как все закончилось с Найтом, — куда отправится Исмаэль Бако? По словам Богачева, клуб находится на стадии переговоров и гарантировать они ничего не могут.

— Вопрос еще не решен. У него есть желание поиграть в Евролиге. У многих, конечно, большое желание там сыграть, хотя и зарплата будет меньше. С Бако, повторюсь, сейчас ведем переговоры, мы хотели бы, чтобы он остался. Думаю, 50 на 50 [вероятность, что он останется], — сказал Богачев «Матч ТВ».

Исмаэль Бако. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Игрок находится в системе казанского клуба с осени 2023 года. Сейчас он рассматривает израильский «Хапоэль» или испанскую «Валенсию». Конечно, все уже пророчили ему продолжение карьеры в последнем клубе, но сделка не состоялась, сообщает Trabzonspor Basketbol в соцсети X (бывш. Twitter).

Девон Акун-Перселл также близок к уходу из УНИКСа. Клуб недоволен его игрой в плей-офф, а сам форвард не желает выступать под руководством Перасовича. Ранее перед клубом был выбор — сохранить форварда или своего рулевого.

Девон Акун-Перселл. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На радость фанатов: Рейнольдс, Беленицкий и Кулагин переподписали свои контракты

Однако на фоне громких уходов в столице Татарстана остались и те, кто продлил свое пребывание еще на год. Главной новостью для болельщиков стало то, что в команде остался Джален Рейнольдс. Без него уже сложно представить нынешний УНИКС: в Казани он стал чемпионом, был лучшим шестым игроком в сезоне-2022/23 и вошел в историю как самый результативный иностранный баскетболист Лиги.

Непредсказуемый, но умеющий взорвать площадку мощными данками и привыкший к крутому нраву Перасовича — такой большой форвард команде нужен как воздух. Неудивительно, что на рынке не оказалось его замены.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

УНИКСу удалось сохранить важное ядро команды, включая Дмитрия Кулагина, который заслужил признание благодаря своим лидерским качествам и умению сплотить коллектив. В составе остался и Михаил Беленицкий — игрок сборной России, продемонстрировавший перспективные навыки в защите. На тех же повышенных контрактных условиях, что и Беленицкий, свой годовой контракт с возможностью продления пролонгировал Андрей Лопатин.

