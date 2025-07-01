Бако хочет в Евролигу, а Найт — больше денег: что происходит с трансферами в УНИКСе
В разгар трансферного окна перед казанским УНИКСом стоит непростая задача: не потерять своих лидеров и одновременно найти усиление, чтобы достойно сражаться с ЦСКА и «Зенитом» в будущем сезоне. Команду уже покинул Маркос Найт — лидер казанцев на площадке. О том, кто составит основу УНИКСа под руководством Велимира Перасовича и чего ждать от Исмаэля Бако, — в материале «Реального времени».
Ставка на Перасовича
Сейчас УНИКС сохранил уже шесть игроков в своем ростере. Однако фундаментом команды остался уже неизменный Велимир Перасович — жесткий и принципиальный тренер из «старой школы», лидер, трижды бравший кубок Евролиги и ожидающий от своих игроков того же результата.
Вопрос о будущем Перасовича неоднократно поднимался, однако президент клуба Евгений Богачев всегда настаивал на его сохранении. Эта принципиальная позиция вылилась в подписание нового контракта с хорватским специалистом до 2027 года. Предстоящий сезон станет для Перасовича уже пятым во главе казанского клуба. Этот срок станет самым продолжительным в его тренерской карьере, превзойдя даже его работу в испанской «Валенсии», где он провел три года (с 2012-го по 2015-й).
Без шанса на завоевание Еврокубка сложно. Из-за этого трудно сохранить своих же легионеров, когда за границей их манят возможностью борьбы за главную награду Европы. К тому же характер горячего балканца не всем по нраву и ужиться с ним могут немногие — лишь те, кто хорошо проявляют себя на тренировке, как продленные Роман Илюк и Александр Стуленков, или Джален Рейнольдс, который научился лавировать на волнах сплошного негатива.
Деньги или тренер — почему ушел Найт?
Но вот главной потерей этой трансферной компании стал Маркос Найт — лучший шестой игрок Лиги, лучший баскетболист, по мнению других игроков, а также номинант на MVP регулярного чемпионата. Прошлый сезон, где он взял «бронзу», стал для него самым результативным в карьере. Но не странно ли, что лидеру команды будет 36 лет?
Сам Богачев заявлял, что клуб и дальше хотел видеть игрока в своем ростере, но имелись противоречия. Одна из проблем — деньги, но никто и не исключает проблем с самим Перасовичем.
— Так что мы решили, что кого‑то найдем на его позицию. Так сказать, чтобы и по бюджету нам лучше было укладываться, — говорил он «Матч ТВ».
В любом случае, Найт сейчас находится в позиции свободного агента и ждет предложений от Лиги или зарубежных клубов. Наряду с ним их ждет и защитник Артем Комолов, который два года пробыл в системе УНИКСа, но Перасович давал ему мало игрового времени. Александр Платунов, пропустивший начало и конец сезона-2024/25 из-за травмы — надрыва задней поверхности бедра, — перешел в МБА-МАИ.
Американский баскетболист Дэрран Хиллиард, присоединившийся к клубу перед стартом плей-офф, отправился в испанский «Бильбао». Его уход из УНИКСа был безболезненным, поскольку Дэрран не смог адаптироваться и показать достойной игры.
Что с Бако и Акун-Перселлом?
Большой вопрос после того, как все закончилось с Найтом, — куда отправится Исмаэль Бако? По словам Богачева, клуб находится на стадии переговоров и гарантировать они ничего не могут.
— Вопрос еще не решен. У него есть желание поиграть в Евролиге. У многих, конечно, большое желание там сыграть, хотя и зарплата будет меньше. С Бако, повторюсь, сейчас ведем переговоры, мы хотели бы, чтобы он остался. Думаю, 50 на 50 [вероятность, что он останется], — сказал Богачев «Матч ТВ».
Игрок находится в системе казанского клуба с осени 2023 года. Сейчас он рассматривает израильский «Хапоэль» или испанскую «Валенсию». Конечно, все уже пророчили ему продолжение карьеры в последнем клубе, но сделка не состоялась, сообщает Trabzonspor Basketbol в соцсети X (бывш. Twitter).
Девон Акун-Перселл также близок к уходу из УНИКСа. Клуб недоволен его игрой в плей-офф, а сам форвард не желает выступать под руководством Перасовича. Ранее перед клубом был выбор — сохранить форварда или своего рулевого.
На радость фанатов: Рейнольдс, Беленицкий и Кулагин переподписали свои контракты
Однако на фоне громких уходов в столице Татарстана остались и те, кто продлил свое пребывание еще на год. Главной новостью для болельщиков стало то, что в команде остался Джален Рейнольдс. Без него уже сложно представить нынешний УНИКС: в Казани он стал чемпионом, был лучшим шестым игроком в сезоне-2022/23 и вошел в историю как самый результативный иностранный баскетболист Лиги.
Непредсказуемый, но умеющий взорвать площадку мощными данками и привыкший к крутому нраву Перасовича — такой большой форвард команде нужен как воздух. Неудивительно, что на рынке не оказалось его замены.
УНИКСу удалось сохранить важное ядро команды, включая Дмитрия Кулагина, который заслужил признание благодаря своим лидерским качествам и умению сплотить коллектив. В составе остался и Михаил Беленицкий — игрок сборной России, продемонстрировавший перспективные навыки в защите. На тех же повышенных контрактных условиях, что и Беленицкий, свой годовой контракт с возможностью продления пролонгировал Андрей Лопатин.
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