УНИКС может расстаться с Акун-Перселлом, если продлит Перасовича

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС намерен воспользоваться опцией выхода из контракта с форвардом Девоном Акун-Перселлом, если удастся продлить соглашение с главным тренером Велимиром Перасовичем. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Причиной возможного расставания с американским баскетболистом стали разногласия между ним и тренером. Акун-Перселл и Перасович не готовы продолжать сотрудничество в одном коллективе.



При этом вероятность того, что Перасович останется в Казани на пятый сезон, достаточно высока. Президент УНИКСа Евгений Богачев в разговоре с «СЭ» заявил:



— Пока у нас не было переговоров о новом контракте, все были сосредоточены на серии за 3-е место. Могу сказать, что Велимир нас устраивает. Посмотрим, какую сумму он захочет [получать по новому соглашению]. Все-таки в этом сезоне команда не смогла побороться за золото, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru







Акун-Перселл присоединился к УНИКСу прошлым летом из «Локомотива-Кубань», заключив контракт по схеме «1+1». В сезоне 2024/25 он демонстрировал следующую статистику: 15,8 очка в среднем за игру (второй результат в команде), 3,1 подбора и 3,2 передачи. 32-летний форвард также был включен в символическую пятерку Суперкубка-2024 Единой лиги ВТБ и принял участие в Матче всех звезд.

Напомним, УНИКС завершил сезон 2024/25 на 3-м месте, уступив в полуфинале только ЦСКА со счетом 0-4.

Рената Валеева