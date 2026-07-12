Исхаков рассказал, как в «Металлурге» отреагировали на перфоманс Разина с журналистом

Игрок «Металлурга» высказался о том, как в клубе хоккеисты отреагировали на пресс-конференцию главного тренера Андрея Разина совместно с казанским журналистом

Фото: metallurg.ru

Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков в интервью «Реальному времени» прокомментировал перфоманс главного тренера Андрея Разина на пресс-конференции после второго матча полуфинальной серии с «Ак Барсом».

Наставник уральцев посадил за стол рядом с собой казанского журналиста Рустама Имамова и провел с ним дебаты в прямом эфире.



— Интересно было за этим понаблюдать (улыбается). От Андрея Владимировича всегда можно что-то такое ожидать. Он очень находчивый человек, у него быстро работает голова в таких ситуациях. То есть другой человек на его месте может сто раз задуматься, стоит ли устраивать такой перформанс, как ты сказал. Сто раз подумает и сто раз передумает. А Андрей Владимирович реагирует моментально. Поэтому и происходят такие ситуации, которые потом на смешные видео нарезают, выкладывают в социальных сетях, — отметил Исхаков.

В полуфинале плей-офф Кубка Гагарина «Металлург» уступил «Ак Барсу» со счетом 1:4 в серии.

Евгений Романов