Руслан Исхаков: «В России ты не к каждому тренеру можешь подойти просто поговорить»

Форвард «Металлурга» назвал отличия российских тренеров от североамериканских наставников

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков в интервью «Реальному времени» рассказал об отличиях российских тренеров от североамериканских наставников.

— Илья Петрович Воробьев и Андрей Владимирович Разин — оба требовательные тренеры. Андрей Владимирович, глядя на твой потенциал, на что ты способен, всегда будет с тебя спрашивать максимум на тренировках. Он много общается с игроками не только во время тренировочного процесса. И это его в положительном ключе выделяет на фоне других тренеров.

В целом в России ты не к каждому тренеру можешь подойти просто поговорить. Это я прочувствовал, когда вернулся из Северной Америки. В АХЛ, НХЛ с этим все проще — ты можешь спокойно подойти к главному тренеру, генеральному менеджеру и обсудить все вопросы, которые тебя тревожат. Быт, хоккей — неважно. В России я наблюдаю картину, что между тренерами и игроками все-таки есть определенная грань. Ты понимаешь, что это твой начальник и с ним тебе не стоит лишний раз разговаривать, особенно на какие-то нерабочие темы. В этом плане Андрей Владимирович — достаточно открытый тренер. Он очень помогал мне во время сезона, я всегда к нему мог обратиться с вопросом или за советом, — сказал Исхаков.

В прошедшем плей-офф Кубка Гагарина «Металлург» дошел до полуфинала, где уступил «Ак Барсу».

Евгений Романов