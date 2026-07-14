Иван Лазарев о трансфере Ратэна-Мэйса: «Играть за «Енисей» и УНИКС — разные вещи»

Экс-игрок казанской команды и чемпион Евролиги оценил переезд канадского защитника в столицу Татарстана

Фото: bc-zenit.com

Экс-центровой УНИКСа Иван Лазарев в беседе с «Реальным временем» оценил трансфер защитника Ксавьера Ратэна-Мэйса в казанскую команду.

— Ратэн-Мэйс провел великолепный сезон в Красноярске. Но нужно понимать, что играть в «Енисее» и УНИКСе — это разные вещи. Разные команды, цели, уровни исполнителей внутри коллектива, видения тренеров, нюансы. Здесь мне бы хотелось провести параллели с Ненадом Димитриевичем. Когда он уходил в Евролигу и когда он потом возвращался из нее в «Зенит», я ждал, что Нено будет разрывать Единую лигу ВТБ. Потому что, когда он уходил в «Олимпию Милан» в 2024 году, на мой взгляд, он тогда был лучшим игроком в лиге. И вышло так, что эффектного возвращения у него не получилось. Вообще не пошло у него в «Зените». И тут такие моменты возникают, которые не всегда понятны зрителю. Как у тебя складываются отношения с тренером, командой. А есть ли подходящий под тебя игрок, а получилось ли у вас найти синергию друг с другом, создать и укрепить ее. И как бы в тебя ни верили, каким бы ты ни был классным, крутым игроком, с опытом концовок, с опытом матчей в плей-офф, если мы говорим о Димитриевиче, тем не менее все может пойти не так. Это ни в коем разе не предостережение, не какой-то спойлер, касающийся Ратэна-Мэйса. Я с интересом и оптимизмом смотрю на его будущее в УНИКСе, где, надеюсь, он раскроется, поможет клубу в достижении высоких целей. Я уверен, он точно усилит команду. Пускай он не получал много времени в Евролиге. Тем не менее, повторюсь, он играл за команды очень серьезного уровня, много взаимодействовал с яркими, опытными игроками. Ну и таланты Ратэна-Мэйса никуда не делись. Главное, чтобы у него в УНИКСе получилось их раскрыть, найти взаимопонимание с остальными игроками клуба, — сказал Лазарев.

Последним клубом Ратэна-Мэйса в карьере была «Бавария». В 2024 году защитник перешел из «Енисея» в мадридский «Реал».



Евгений Романов