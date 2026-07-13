«Рубин» анонсировал презентацию команды и новой формы
В программе — представление игроков, сессия с болельщиками, выступление группы «Волга-Волга» и вечеринка
Футбольный клуб «Рубин» проведет официальную презентацию команды и новой игровой формы. Мероприятие состоится 13 июля 2026 года в 18:00 во дворе Национального музея Республики Татарстан.
— ФК «Рубин» станет первым спортивным клубом, который проведет мероприятие на территории двора Национального музея Республики Татарстан, — сказано в социальных сетях клуба.
В программе — представление игроков, презентация экипировки на новый сезон, сессия вопросов и ответов с болельщиками, выступление группы «Волга-Волга», розыгрыш призов и вечеринка под открытым небом.
Ранее «Рубин» победил «Крылья Советов» в товарищеском матче.
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