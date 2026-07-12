Конор Макгрегор проиграл в первом после возвращения в UFC поединке

Он потерпел поражение от американца Макса Холлоуэя — поединок в полусредней весовой категории завершился техническим нокаутом в первом раунде

Ирландский боец Конор Макгрегор потерпел поражение от американца Макса Холлоуэя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

Поединок в полусредней весовой категории завершился техническим нокаутом в первом раунде. Уже в начале боя Макгрегор неудачно приземлился после удара ногой и получил травму. Спортсмен попытался продолжить встречу, однако после вмешательства рефери бой был остановлен.

Для Макгрегора и Холлоуэя это стал второй поединок друг против друга. В первой встрече, состоявшейся в 2013 году, ирландец одержал победу единогласным решением судей.

37-летний Макгрегор имеет в активе 22 победы и семь поражений в ММА. Ранее он становился чемпионом UFC в полулегком и легком весе. В июне 2024 года его бой с американцем Майклом Чендлером был отменен из-за травмы пальца ноги, полученной во время подготовки. В предыдущем поединке против Дастина Порье в 2021 году Макгрегор также получил серьезную травму ноги. В 2025 году Конор Макгрегор был отстранен от боев на 1,5 года. Причиной дисквалификации стали три пропущенных попытки сдачи допинг-проб.

Наталья Жирнова