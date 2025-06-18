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УНИКС продлил контракт с форвардом Стуленковым

12:14, 18.06.2025
УНИКС продлил контракт с форвардом Стуленковым
Фото: Мария Зверева

УНИКС продлил контракт с форвардом Александром Стуленковым. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Стороны подписали новое соглашение сроком на один год. Следующий сезон станет для Стуленкова третьим в составе УНИКСа.

— К сожалению, полученный в апреле разрыв крестообразных связок не позволил Стуленкову выступить в играх серии плей-офф. Рассчитываем, что в новом сезоне Саша ярко проявит себя на площадке и станет важной частью ротации УНИКСа, — говорится в заявлении клуба.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В прошлом сезоне Стуленков провел за УНИКС 18 матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 1,3 очка и 0,9 подбора.

Ранее УНИКС продлил на два года контракт с главным тренером команды Велимиром Перасовичем.

Зульфат Шафигуллин

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