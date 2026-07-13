«Ак Барс» проведет предсезонку в Казани, Альметьевске и Москве

Команда проведет контрольные матчи с «Нефтяником», «Нефтехимиком» и «Динамо»

Фото: Динар Фатыхов

В рамках предсезонной подготовки «Ак Барс» 6 августа сыграет в Альметьевске с «Нефтяником». 14 августа на «Татнефть Арене» казанцы встретятся с «Нефтехимиком». 20 августа «барсы» отправятся в Москву на матч с «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

С 27 по 30 августа «Ак Барс» примет участие в Кубке мэра Москвы. В турнире сыграют восемь команд, включая московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», минское «Динамо», «Торпедо», «Автомобилист» и «Шанхай». Команды разделят на две группы, проведут по три встречи, а 30 августа состоятся стыковые матчи.

Перед играми команда пройдет медосмотр 30—31 июля, а с 1 августа начнет тренировки в Казани. Первый матч сезона «Ак Барс» проведет дома 5 сентября против «Сибири».

Ранее «Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании нападающего Дмитрия Яшкина, который покинул «Ак Барс».



Вадим Вахрушев