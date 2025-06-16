В УНИКСе оценили шансы на сохранение Перасовича
Президент УНИКСа Евгений Богачев высказался о сохранении Велимира Перасовича на посту главного тренера команды. Босс клуба считает, что вопрос решен на 99%.
«Он останется главным тренером команды, 99%», — цитирует президента казанцев «Матч ТВ».
Перасович возглавляет УНИКС с лета 2021 года. Под его руководством казанский клуб впервые в истории выиграл Единую лигу ВТБ в сезоне-2022/23. В минувшем розыгрыше турнира казанцы стали третьими.
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