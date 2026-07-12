Англия вышла в полуфинал чемпионата мира, победив Норвегию со счетом 2:1

Перед самым перерывом англичанин Джуд Беллингем сравнял счет до 1:1, а на 93-й минуте оформил дубль и принес Англии победу

Фото: Динар Фатыхов

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, обыграв в четвертьфинале команду Норвегии со счетом 2:1 после дополнительного времени.

Норвежцы открыли счет на 36-й минуте благодаря голу Андреаса Шельдерупа. Перед самым перерывом англичанин Джуд Беллингем сравнял счет до 1:1, а на 93-й минуте оформил дубль и принес Англии победу.

По ходу матча главный арбитр Клеман Тюрпен после просмотра видеоповтора отменил гол защитника Норвегии Торбьерна Хеггема, а также пересмотрел свое решение о назначении пенальти в ворота норвежской команды.

Теперь определились обе пары полуфинала ЧМ-2026: в полуфинале сборная Англии сыграет с Аргентиной, которая обыграла Швейцарию со счетом 3:1. Испания сыграет с Францией.

Наталья Жирнова