Аргентина прошла в полуфинал ЧМ после победы над Швейцарией

В составе аргентинцев отличились Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес

Фото: Максим Платонов

Сборная Аргентины вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, обыграв Швейцарию со счетом 3:1 в дополнительное время. Четвертьфинальный матч прошел в Канзас-Сити.

В составе аргентинцев отличились Алексис Мак Аллистер, открывший счет на 10-й минуте, Хулиан Альварес, забивший на 112-й минуте, и Лаутаро Мартинес (120). Единственный мяч сборной Швейцарии забил Дан Ндойе на 67-й минуте.

На 72-й минуте швейцарцы остались в меньшинстве — судья показал вторую желтую карточку за симуляцию нападающему Швейцарии Брилу Эмболо. Первоначально штраф был назначен полузащитнику сборной Аргентины Леандро Паредесу, но после просмотра видеоповтора арбитр поменял решение.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Франция, Испания, Англия и Аргентина остались в борьбе за чемпионство. В полуфинале, который состоится 15 июля, сборная Аргентины сыграет с Англией. Ранее Франция обыграла Марокко и вышла в полуфинал ЧМ-2026.

Наталья Жирнова