Руслан Исхаков: «Вы знаете, почему Радулова называют злой собакой?»

Нападающий «Металлурга» высказался о характере звезды «Локомотива»

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков в интервью «Реальному времени» высказался о характере Александра Радулова.

— Такие игроки, как Александр Радулов, определяют чемпионский характер команды. Уникальный человек. В 40 лет он умудряется показывать очень высокую статистику как в регулярном чемпионате, так и в играх в плей-офф. Вы знаете, почему в хоккейных кругах его называют злой собакой (улыбается)? Это ни в коем разе не оскорбление. Наоборот, комплимент, потому что он везде выкладывается на 110 процентов, заводит своей энергией всю команду. В плей-офф это особенно дорогого стоит, — отметил Исхаков.

В финале Кубка Гагарина 2026 года «Локомотив» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:2.

Евгений Романов