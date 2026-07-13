Россияне смогут выступать в командных дисциплинах триатлона
Спортсмены выступят под нейтральным флагом, разрешение дано для всех категорий
Исполнительный совет World Triathlon допустил российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах на международных стартах. Об этом сообщила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.
— Благодарю Министерство спорта России за огромный вклад и системную работу по возвращению наших атлетов на международную арену и коллег из Международной федерации триатлона за совместную работу, которая дает видимый результат, — написала Шойгу в своих социальных сетях.
Российские триатлонисты будут выступать под нейтральным флагом. Разрешение распространяется на все категории — элиту, юниоров и параспортсменов. Шойгу также выразила надежду на скорый допуск к соревнованиям под государственной символикой.
Ранее сообщалось, что Международная федерация волейбола (FIVB) сняла все ограничения с российских спортсменов, допустив их к участию в официальных турнирах.
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