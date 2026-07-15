Испания стала первым финалистом чемпионата мира по футболу — 2026

В полуфинале испанцы обыграли французов со счетом 2:0

Фото: взято с сайта fifa.com

Сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу. Встреча в Арлингтоне закончилась со счетом 2:0, у испанцев отличились Микель Ойярсабаль с пенальти и Педро Порро.

В финале Испания сыграет с Аргентиной или Англией. Второй полуфинал пройдет сегодня в Атланте, начало — в 22:00 по московскому времени. Франция встретится с проигравшим в этой встрече в матче за третье место.

Испания вышла в финал ЧМ во второй раз. Первый закончился для команды триумфально — в 2010 году испанцы триумфально подняли Кубок мира, обыграв команду Нидерландов.

Денис Петров